نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية برقم الحجز أو رقم التذكرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ُالاستعلام عن حجز الخطوط السعودية يُعد من الأمور الهامة جدًا فيما يخص المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية وخارجها والراغبين في الانتقال من وإلى المحافظات أو البلدان عبر الخطوط السعوديه سواء الطيران الداخلي أو الخارجي، وفيما يلي بموقع ثقفني؛ سوف يتم توضيح خطوات الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية باستخدام رَقَم الهُوِيَّة ورقم الحجز أو رَقَم التَّذْكِرَة.

الخطوط السعودية

تُعد شركة الخطوط السعوديه هي شركة الطيران الأساسية الرسمية الوطنية داخل المملكة العربية السُّعُودية، ويقع المقر الرئيس ومركز العمليات لها في مطار الملك عبد العزيز الدَّوْليّ في جَدَّة، إلى جانب مجموعة من الفروع الأخرى التابعة لها في العديد من مناطق المملكة مثل الرياض، المدينة المنورة، والدمام، وغيرهم.

وهي أيضًا من الدول الأعضاء (الاتحاد العربي للنقل البري)، وتقوم بإطلاق رِحْلات الطيران من وإلى أكثر من 100 وجهة على مستوى قارات العالم، وتسعى الشركة إلى تعزيز وتحسين خِدْمَات النقل الجوي خاصتها طوال الوقت لتحتل مرتبة متقدمة بين شركات الطيران على مستوى العالم.

الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية برقم التذكرة

يُمكن الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية برقم التذكرة عبر اتباع مجموعة من الإرشادات والخطوات، وهي:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بـِ شركة الخطوط الجوية السعودية

التمرير إلى أسفل، ثم الضغط على إدارة الحجوزات.

تظليل الدائرة المجاورة لـِ (التذكرة الإلكترونية).

إدخال رَقَم التَّذْكَرَة كاملًا.

إدخال الاسم الأخير لصاحب الحجز.

الضغط على (استعراض الحجز)، وهنا سوف يتم عرض كافة المعلومات المتعلقة بالحجز كما يظهر في الصورة التالية.

استعلام عن تذكرة طيران الخطوط السعودية برقم الحجز

تتيح الشركة أيضُا إمكانية الاستعلام عن الحجز وتذكرة الطيران عبر الموقع الرسمي من خلال الإنترنت كما يلي:

الذَّهاب أيضًا إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة الطيران السُّعُودية الموضح أعلاه مباشرةً.

التمرير إلى أسفل من أجل الوصول إلى أيقونة إدارة الحجوزات.

تحديد رقم الحجز.

ثم إدخال رقم الحجز + الاسم الأخير من اسم صاحب الحجز كما تم تدوينه أثناء الحجز.

الضغط على زر (استعراض الحجز)، والصورة التالية توضح ذلك.

سوف يتم هنا البَدْء في عرض كافة التفاصيل الخاصة بالحجز خاصة المستخدم بالتفصيل.

الخدمات الالكترونية الخطوط السعودية

هناك مجموعة من الخِدْمَات التي تنفرد شركة الخطوط السعودية بتقديمها إلى جميع العملاء عبر الإنترنت، وهي: