تقسيط ميسر اكسترا ب30 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب للمقيم والسعودي

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عمر شويل - جدة تقسيط شهري ميسر اكسترا من أربعة وعشرون شهر إلى ستة وثلاثون شهر بتمويل 30 ألف ريال سعودي تلك العرض مقدم من الشركة المتحدة للخدمات المالية للمواطنين السعوديين والمقيمين معاً في تخفيضات عروض نوفمبر لهذا العام لتسهيل السداد عند الحصول على التمويل المناسب للعملاء فقامت الشركة بتقديم برنامج تقسيط اكسترا الذي أمتاز بأنه تمويل بدون كفيل ولا يحتاج لتحويل الراتب الشهري ولا تعريفه بالشركة وقد وفرت شركة المتحدة للخدمات المالية خدمة التقديم الإلكتروني على المنتجات التمويلية في المملكة حيث يمكن الحصول عليه بدون رسوم مالية إضافية عبر رابط التقديم على تمويل برنامج تقسيط اكسترا التابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية مزايا برنامج تقسيط ميسر اكسترا بالسعودية يحصل صاحب التمويل على ضعف الراتب الشهري

أمتاز البرنامج بأنه تمويل بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل راتب

أسرع تمويل شخصي بالمملكة العربية السعودية ويتم عبر الأونلاين بموافقة فورية

برنامج تقسيط اكسترا يمتاز بفترة سداد ميسر يصل إلى 36 شهراً

30 ألف ريال سعودي هو المبلغ التمويلي الميسر المتفق عليه من الشركة

يسمح التمويل الشخصي للمواطن السعودي والمقيم

قرض شخصي متوافق مع الدين الإسلامي وأحكامه وتعاليمه شروط برنامج تقسيط ميسر اكسترا بالسعودية البرنامج يشترط سن التمويل من 21 عام إلى 25 عام لقبول القرض من العملاء

الدخل الشهري الثابت للعملاء المتقدمين على الأقل خمس ألف ريال سعودي

المتقاعدين يشترط عليهم أن لا يزيد المتقدم عن سبعون عام

المتقدمين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص يطلب أن لا يقل الراتب الشهري عن 12,000 ريال

العمر المطلوب من القطاع الحكومي والقطاع الخاص يبدأ من 25 سنة إلى 60 سنة

خدمة العمل المطلوبة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص 3 شهور للمواطن السعودي وأثني عشر شهر خدمة عمل للمقيم

التمويل الشخصي للقطاع العسكري يكون فيه عمر المتقدم من 25 سنة إلى 50 سنة

فترة خدمة العاملين بالقطاع العسكري ثلاثة شهور

يطلب من القطاع العسكري أن لا يقل صافي الدخل عن 10000 ريال الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب من تقسيط اكسترا يطلب من المتقدمين كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة شهور

توفير كافة المستندات الخاصة بتعريف الراتب الشهري وبخدمة العمل

يتطلب التمويل الشخصي اثبات الهوية الوطنية للمواطن السعودي واثبات الإقامة للمقيمين رابط وطريقة الحصول برنامج تقسيط اكسترا لدى شركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية المتقدم من المواطن السعودي والمقيم يجب أن يعتمد على الموقع الرسمي لبرنامج تقسيط اكسترا للتمويل بالمملكة العربية السعودية بالدخول عليه أولاً ثم القيام بتسجيل الدخول على موقع اكسترا

الضغط على طلب التقديم على القرض الآن للحصول عليه عبر الموقع

كتابة رقم الهوية الوطنية للسعودي ورقم الإقامة للمقيم

تكملة نموذج طلب التمويل الشخصي بالكامل لضمان الحصول على القرض

عند الموافقة يحصل صاحب التمويل على كافة المميزات التمويلية بشركة المتحدة للخدمات المالية في السعودية

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