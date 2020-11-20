يونا” و “بترا” ينظمان ورشة عمل حول ترجمة الأخبار

دوت الخليج – واس ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” بالتعاون مع وكالة الأنباء الأردنية “بترا” خلال الفترة من 26-23 نوفمبر 2020 ، ورشة عمل افتراضية إقليمية عبر برنامج ZOOM حول، ترجمة الأخبار “عربي- إنجليزي- عربي”.

وتهدف الورشة إلى إكساب المشاركين من منسوبي وكالات الأنباء الأعضاء في الاتحاد مهارات متقدمة في الترجمة الاحترافية للأنباء ونقلها بين اللغات.

وتأتي الورشة ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي للاتحاد الذي عقد في 16 مايو الماضي ، برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، تحت عنوان “دور وكالات الأنباء في مساند جهود مكافحة كورونا” وتم خلاله تدشين البرنامج التدريبي للاتحاد والذي يستهدف تطوير قدرات 2200 إعلامي بدول منظمة التعاون الإسلامي.

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