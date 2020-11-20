نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في أبشر 2020 وأهم الخدمات المقدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في أبشر 2020، أبشر هو أحد الأنظمة الإلكترونية التي تم إطلاقها من جهة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك حتى يتمكن المواطنون والوافدون من القيام بكافة المعاملات الحكومية الخاصة بهم دون الحاجة للقيام بمراجعة الإدارات، حيث يعمل نظام أبشر على القيام بربط كافة القطاعات الحكومية بالمملكة بصورة إلكترونية، ويقوم التطبيق بخدمة أكثر من 18 مليون مشترك، ويقوم بتقديم ما يزيد عن 160 خدمة إلكترونية على مدار الأربع والعشرين ساعة، وسوف نستعرض معكم في ثقفني طريقة التسجيل في أبشر 2020 وأهم الخدمات التي تقوم بتقديمها.

أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من منصة أبشر

يقوم أبشر بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين من أهمها:

خدمات إصدار الإقامة وتجديدها.

القيام باستخراج تصاريح السفر الخاصة بالتابعين.

خدمة تجديد جوازات السفر.

خدمة تمديد تأشيرات الزيارة.

تعديل المهنة.

نقل خدمات العمالة أو نقل الكفالة.

خدمة الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها عبر أبشر.

التسجيل في أبشر 2020

حتى يستطيع المواطن أو المقيم من الاستفادة من خدمات أبشر يجب أن يتم التسجيل في المنصة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول أولًا إلى منصة أبشر الإلكترونية.

بعد الاختيار ما بين خدمات الأفراد أو الأعمال والمؤسسات، يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية على أن تكون سارية ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني للمستخدم.

يتم الضغط على كلمة إنهاء بعد الانتهاء من إدخال البيانات.

تصل رسالة نصية على رقم الجوال الذي تم إدخاله تحوي رمز التفعيل.

يتم إدخال رمز التفعيل في المكان المخصص لذلك، ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل.

يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور التي يختارها.

يتم تعيين السؤال السري وإدخال إجابته، ثم الضغط على كلمة موافق.

في نهاية التسجيل يطلب الموقع تأكيد الهوية.

يتم إدخال رمز التفعيل في المكان المخصص لذلك، ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل.

يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور التي يختارها.

يتم تعيين السؤال السري وإدخال إجابته، ثم الضغط على كلمة موافق.

في نهاية التسجيل يطلب الموقع تأكيد الهوية.

بعد أن تتم تأكيد الهوية يجب على المستخدم أن يقوم بتفعيل حساب أبشر، وذلك عن طريق المراكز الخاصة بالتفعيل، أو مراكز الخدمة الخاصة بوزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة في أبشر

يتم الدخول في البداية إلى موقع منصة أبشر. يقوم المستخدم باختيار أبشر الأفراد، ثم يقوم بعمل تسجيل دخول عن طريق إضافة الإسم أو رقم الهوية في الخانة الأولى ثم الرقم السري أو كلمة المرور في الخانة الثانية، والموجود الجهة اليمنى للصفحة. يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، من خلال خدمة الاستعلامات الإلكترونية. يقوم المستخدم بكتابة رقم الإقامة والرمز المرئي الموجود بالشاشة. يتأكد المستخدم من أن كافة البيانات الموجودة صحيحة، ثم يتم الضغط على إظهار التفاصيل. تظهر للمستخدم كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة ومدى صلاحيتها وتاريخ انتهائها.

يمكن الاستفادة أكثر بشأن الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية، من خلال مقال سابق منشور على موقعنا، بعنوان الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمغتربين بواسطة منصة أبشر وبدونها.

الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق أبشر

يعتبر الاستعلام عن المخالفات المرورية واحدا من أهم الخدمات التي تقوم المنصة بتقديمها للمواطنين الوافدين، حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى موقع منصة أبشر ويقوم المستخدم باختيار خدمات الأفراد. في حالة ما إذا كان للمستخدم حساب على موقع أبشر يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، أما إذا كان المستخدم جديدًا يتم الضغط على كلمة مستخدم جديد واتباع خطوات التسجيل في أبشر المشروحة سلفًا في السطور السابقة. يقوم المستخدم باختيار خدماتي الموجودة أعلى الصفحة، ثم الضغط على كلمة أو تبويب استعلاماتي، من القائمة الرئيسية، ثم اختيار المرور واختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يمكن الرجوع إلى مقال مستفيض أكثر حول الاستعلام عن المخالفات المرورية، منشور على موقعنا بعنوان الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية بوسائل متعددة وميسرة.

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور عبر أبشر

يمكن عن طريق منصة أبشر يتم تقديم اعتراض على المخالفات المرورية المسجلة، حال وجودها، من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى أبشر، كما تم توضيحه سابقًا. نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل دخول. يقوم المستخدم باختيار خدمات المرور، والضغط على الاعتراض على مخالفات المرور. تظهر للمستخدم صفحة بها بعض الشروط الخاصة بشأن الاعتراض على مخالفات المرور. يقوم المستخدم بالضغط على كلمة التالي، فتظهر كافة المخالفات الخاصة بصاحب الحساب. يتم الضغط على كلمة اعتراض الموجودة بجانب المخالفة.

قمنا معكم باستعراض كافة التفاصيل الخاصة بمنصة أبشر الإلكترونية وطريقة التسجيل فيها، وكذلك الاستفادة من أهم الخدمات التي تقوم المنصة بتقديمها.