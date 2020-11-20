نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي للفئات الأقل دخلاً بالمملكة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي يعد من الأمور الأكثر أهمية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي يسمح لفئة محدودي الدخل الحصول علي دعم شهري من قبل الضمان الاجتماعي، حيث تساند الحكومة السعودية مواطنيها في الحصول علي إعانة الضمان الاجتماعي من أجل مساعداتهم علي العيش وفق حياة كريمة، وخاصة للأسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية ومشاكل مالية مثل الأرامل والمطلقات وفئة الأيتام وغيرهم من الذين ينضمون إلى تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسوف نوضح شروط التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي، ورابط التسجيل في إعانة الضمان الاجتماعي لجميع الفئات المستحقة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي

إعانة الضمان الاجتماعي هي البرامج التضامنية من قبل وزارة الموارد البشرية، ومن هذه البرامج مقطوعة الضمان الاجتماعي ودعم حساب المواطن وغيرها من البرامج التي يتم صرفها من خلال مبالغ مالية متنوعة تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري الذي يتحصل عليه كل شخص شهرياً، ومن شروط التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي:

يجب أن يصنف كل مواطن علي أنه من محدودي الدخل علي أن لا يزيد راتبه عن 2000 ريال.

أن يكون الشخص من حاملي الجنسية السعودية من حيث المنشأ.

ألا يستفيد المواطن من أي برامج دعم حكومية أخري داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يوجد بحوزة المستفيد أي سجلات تجارية أو أملاك ذات قيمة باسمه داخل المملكة.

ألا يكون المستفيد موظفاً بأي جهة حكومية داخل المملكة العربية السعودية.

فئات ذات أولوية لصرف دعم الضمان الاجتماعي

المواطنين الذي يعانون من إعاقات حركية أو ذهنية.

المواطنين من كبار السن، بالإضافة إلى أسر السجناء.

الأرامل والأيتام والمطلقات وغيرهم من محدودي الدخل.

النساء التي ليس لها عائل أو رب أسرة، أو التي هجرها زوجها.

رابط التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توفر رابط استعلام مباشر لخدمات الضمان الاجتماعي مثل الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات الأخرى، كما يمكن التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي من خلال الرابط التالي: تسجيل الضمان، ومن خلال رابط التسجيل السابق يقوم كل شخص بتسجيل البيانات.

رقم الضمان الاجتماعي

توفر وزارة الموارد البشرية رقم موحد للاتصال بها وهو 19911 للاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي المتعددة لجميع المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، علماً بأن رقم الضمان الاجتماعي مجاني من أي جوال.