جوهر الحكمة ….الكاتب الصحفي/ إبراهيم الريامي

في بيتنا القديم وفي مساء كل ليلة وأنا في غرفتي الصغيرة في زاوية البيت حيث بيت الجيران ملاصق لبيتنا. كنا نعيش في تلك القرية الصغيرة الوادعة بين أحضان الجبال. يحفها النخيل من كل جانب. و البيوت متراصة في صف واحد لا يفصلها سوى جدار بسيط وفي بعض الأحيان ممر ضيق لا يتجاوز عرضه المتر

تتعالى الأصوات كل ليلة فتتداخل أصوات وتنفرد أصوات بتميزها ونبرتها الحادة ثم نكتشف أنها أصوات شجار جارنا الملاصق. حيث بدأ الشجار الليلي وكنت دائما اسميه شجار ما قبل النوم. لتنخفض تلك الأصوات ويعم السكون أرجاء القرية , فهدوء القرى هو أبرز ما يميزها ليلا بعد أن كانت صاخبة بطيش الأطفال ولعبهم في ممرات وطرقات القرية الضيقة.

تمر الأيام وروتين الحياة نفسه لم يتغير أصوات تتعالى بالشجار تتخللها عبارة خاطفة من أحد الزوجين يقول فيها للأخر (بس خلاص لا تُقبّ فؤادك)

و يكررها مرارا لا تُقبّ فؤادك لا تُقبّ فؤادك بصوت يكسوه الاحترام وكأنها قذيفة ورد سكنت القلب

ومع تكرارها يبدأ الشجار بالخفوت وتسكن الألسن ويعم المكان بعض الصمت وكأن أحدهم قد قال بلسم سحري أبطل فتيل الشيطان الذي أشتعل بينهم. ورغم مرور السنوات الا أن الزواج مستمر وحبل الود قائم بين الزوجين. ولم نسمع بحالة طلاق واحدة في قريتنا

هل لعبارة( لا تقب فؤادك) مفعول سحري في نزع فتيل الفتنة والإبقاء على حبل الزوجية متين وكأن أحداث اليوم تنصهر أمام قوتها.

وعادت العبارة لتطرق أذني في أول يوم لذهابي للجامعة عندما قالت لي أمي وأنا أحمل حقيبتي

يا ولدي (أي موقف وأي نزاعه لا تُقبّ فؤادك

وخلي فؤادك بارد مع أي شخص يحمّقبك)

قلت لها على مدار السنوات الماضية كنت أسمع هذه العبارة في شجارات جارنا وكانت لها مفعول سحري في فض النزاعات بينهم.

قالت نعم فالفؤاد القبيب يعني القلب الضيق الذي يغضب بسرعة ويثور لأي موقف فإذا ضاق القلب اشغله الشيطان في تأجيج نار الصراع والذي سينتهي إلى مالا تحمد عقباه.

نعم الفؤاد القبيب هو الفؤاد الضيق الذي لا يستطيع حل المواقف بتعقل ولا باتزان فتتأجج نار الحقد والشقاق بينهم وهذا ما قد يفسر

كثرة حالات الطلاق في وقتنا الحاضر. وقد تفسر حالات الغضب والنزاع بين شخصين لأسباب تافهة في كثير من الأحيان. ومهما كان فالإنسان مطالب بالتريث وعدم الاستعجال وخاصة في مواقف الغضب لأنه سينطق حمما متأججة سيندم عليها ندما ينغص حياته حتما.

والتعقل في الخلافات مطلوب في جميع الأمور ومع كل الأشخاص وليس فقط بين الزوجين

فهو مهم في كل علاقاتنا لان تعاملنا مع شرائح مختلفة من المجتمع ويحتم علينا أن يكون قلبنا واسع في تقبل الخلاف وعلاجه بصوره عقلانية