نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 750 ألف ريال بدون كفيل للمواطنين والمقيمين والسداد بأقساط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلم الحصول على سيارة جديدة ليس بالصعب، فهناك الكثير من الشركات المعتمدة والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، في المملكة العربية السعودية، توفر العديد من الحلول والخيارات التمويلة المختلفة، التي تتيح للعميل إمكانية الحصول على مبلع مالي يتخطى حاجز نصف مليون ريال من أجل شراء سيارة أحلامك، وتعمل هذه الشركات على توفير خيارات متعددة للسداد، وعلى فترات تصل إلى 60 شهراً، وبدون أي إجرءات معقدة.

على الرغم من تواجد أكثر من شركة تقدم خدمات التمويل التأجيري للسيارات، إلا أن هذه الشركات تختلف من حيث الشروط، والإجراءات، وبعض المتطلبات التي تطلبها هذه الشركة، ومن أبرز هذه الشركات شركة اليسر للإجارة والتمويل، أحد أبرز الشركات العامة في المملكة العربية السعودية والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها باع طويل في تقديم تمويل السيارات الجديدة، والعديد من الحلول التمويلية الأخرى.

شركة اليسر للتمويل والإجارة كما سبق وتم الإشارة أحد أهم الشركات في المملكة المعنية بالتمويل، وتم إنشاءها في عام 2004، وهي شركة من إحدى شركات عبد اللطيف العيسى، والتي تعتبر من الشركات ذات الخيار الأول للعملاء، ولذلك بسبب تنوعها في تقديم خدمات التمويل المختلفة، والعمل على خلق منجات وحلول تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات العملاء، بما فيهم أفراد أو شركات.

مميزات تمويل اليسر للسيارات

يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 750 ألف ريال.

تمويل السيارات من شركة اليسر بدون كفيل.

هامش ربح تنافسي.

فترة تسديد الأقساط تصل إلى 60 شهر.

يمكن الحصول على تمويل للسيارات المستعملة.

وعلى ذكر تمويل السيارات المستعملة، هناك العديد من الشركات كما سبق وتم الإشارة، من بينها شركة عبد اللطيف جميل، التي تعد واحدة من الشركات العاملة في السوق السعودي منذ زمن طويل، ومرخصة ومعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ويمكن معرفة شروط ومزايا التمويل من خلال رابط تمويل سيارات مستعملة من عبد اللطيف جميل، علماً أن المستندات المطلوبة هي صورة من الهوية الوطنية للمواطنين، صورة من الإقامة للمقيمين، صورة من رخصة القيادة سارية الصلاحية، إثبات عنوان سكن، وإجمالي الدخل الشهري للعميل.

شروط الحصول على تمويل السيارة

يجب أن يكون الراتب لموظفي القطاع العام أو الخاص لا يقل عن 4000 ريال للسعوديين، و5000 ريال للمقيمين.

يجب أن يكون الموظف السعودي على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر، و6 أشهر للمقيمين.

العمر لا يقل عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60، ولا يقل عن 70 للمتقاعدين.

قيمة الأصل تبدأ من 30.000 ريال.

المستندات المطلوبة

لموظفي القطاع الخاص يشترط إحضار خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية.

هوية وطنية سارية الصلاحية.

رخصة قيادة للعميل سارية الصلاحية.

جواز سفر للمقيم ساري الصلاحية.

هوية العميل المقيم في بلده الأم.

كشف حساب بنكي.

العنوان الوطني.

عرض سعر السيارة من معرض معتمد لدى شركة اليسر.

للمتقاعدين يجب إحضار نموذج الاستقطاع.

تقديم تمويل شخص 750 ألف ريال

كذلك يمكن التوجه إلى أي من فروع شركة اليسر للإجارة والتمويل المنتشرة في الكثير من مناطق المملكة، والتي من بينها الفرع الرئيسي في الملز بشارع صلاح الدين الأيوبي، أو أي من الفروع التي يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للشركة، أو التواصل عبر الرقم المجاني على 8001160711، أو استخدام نموذج اتصل بنا، ومن ثم قم بتحديد غرض الاتصال، والموضوع، وبعض البيانات الأخرى.