نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعديلات الجديدة للإجازات في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعديلات الجديدة للإجازات في السعودية، تم يوم الثلاثاء الماضي الموافق العاشر من شهر نوفمبر الحالي عقد جلسة هامة بين أعضاء مجلس الوزراء السعودي، وذلك بشأن مناقشة نظام الإجازات للضباط وكذلك نظام خدمة الأفراد، وجاء ذلك التعديل لتصبح الإجازات الجديدة إجازة اعتيادية وإجازة ميدانية وإجازة مرضية وكذلك وإجازة استثنائية وإجازة مرافقة دراسية وإجازة مرضية، وكذلك تم إضافة مادة جديدة لمرافقة المبتعثين دراسيًا، وجاءت القرارات الجديدة لتريح القطاع العسكري وكذلك الأفراد ومن المفترض البدء في تطبيقها قريبًا.

تعديلات إجازات الضباط بالسعودية

بعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء تم درس القرار بشأن تغير الإجازات للضباط وكذلك نظام خدمة الأفراد لتصبح إجازات مرضية واعتيادية واستثنائية وعرضية ودراسية وميدانية وذلك بعد تعديل المادة رقم 87 في الدستور، وإضافة مادة رقم 97 مكررة تتضمن وجود إجازة للمرافقة الدراسية سواء كانت زوجته التي تتجه للدراسة بالخارج أو أحدًا ممن يقوم ذلك الضابط بإعالتهم، وخلال تلك المدة لا يتم حساب مرتب للضابط ولا تحسب من ضمن أغراض الترفيه. وكذلك جاءت بعض التعديلات الأخرى بالإضافة لقرار تعديل نظام الإجازات مثل السماح للضابط أن يقدم طلب لإحالته سواء للمعاش والتقاعد أو الاستقالة وعلى الجهة التي تختص بذلك أن تقرر سماحية ذلك من عدمه، ويجب أن يتم إعلام الضابط الذي قامت بتقديم الطلب في مدة قدرها ثلاثة أشهر بالرفض أو الموافقة على طلبه، وذلك وفقًا للمادة رقم 119 بعد تعديلها.

تعديلات الإجازات لنظام خدمة الأفراد

كذلك قامت تلك التعديلات لتشمل العسكري وحده في نظام خدمة الفرد، على أن تكون تلك الإجازات التي يمكن للعسكري الحصول عليها هي إجازة مرضية أو إجازة اعتيادية أو إجازة سنوية أو إجازة استثنائية أو إجازة ميدانية أو إجازة عرضية أو أن تكون أجازة لأداء امتحان أو اختبار ما وكذلك إجازة لمرافقة دراسية.

كما أن هذه التعديلات الجديدة سمحت بضم الإجازات كلها السنوية مع بعضها سويًا ولكن يجب ألا تزيد مدة تلك الإجازات المسموحة للفرد نفسه أثناء السنة عن ستين يومًا.