لقاء ” التميز في إدارة المراكز الإعلامية” يشهد حضوراً مميزاً … وقدمته المستشارة الإعلامية / غادة الشاطبي

دوت الخليج – الأحساء : أسماء الهلال

أقامت دوت الخليج مساء الأربعاء الماضي ملتقى على تطبيق الزوم وكان ضيف اللقاء المستشارة الإعلامية غادة الشاطبي و دار اللقاء حول مدى أهمية المركز الإعلامي في المعارض والمؤتمرات وماهو الفرق بين إدارة المؤتمرات وإدارة المعارض وإعداد الملف الإعلامي ومدى ارتباط المركز الإعلامي بالعلاقات العامة وماهي طريقة جذب إنتباه الجمهور.

الجدير بالذكر أن اللقاء تحت إشراف وإدارة رئيس التحرير / عماد الصاعدي و مشرفة التدريب الميداني أوصاف الفارس مديرة مركز الإعلام الرقمي .

وبيّن الصاعدي في مقدمة اللقاء عن أهمية المراكز الإعلامية وتأثيرها الكبير في جذب الزوار وإبرار جهود المنظمين في كل فعالية , خاتماً حديثه بالشكر للمستشارة الإعلامية وخبيرة المراكز الإعلامية غادة الشاطبي على المعلومات القيمة والشرح الوافي لطلاب وطالبات قسم الإعلام والذي أعاد عليهم بالنفع والفائدة , كما قدم شكره لمشرفة التدريب الميداني أوصاف الفارس مديرة مركز الإعلام الرقمي على جهودها الكبيرة في التدريب الميداني ولجميع الطلاب والطالبات من قسم الإعلام بالجامعات , مبيناً أن التدريب الميداني حقق نجاحات كبيرة وكان واقعياً وهادفاً , وأشار أن الأسابيع القادمة سوف تكون حافلة باستكمال البرامج المتنوعة مع نخبة متخصصة في مجال الإعلام , كما لفت الصاعدي ” أن دوت الخليج أطلقت برنامجها الإذاعي الجديد ” بودكاست بلادي ” والذي شهد مشاركة كبيرة من المواهب المتخصصة من الإعلاميين ومن طلاب وطالبات الإعلام في تأكيد جديد عى ريادة العمل الإعلامي المقدم واحترافية القائمين عليه , فضلا ً عن اتاحة الفرصة لكل المشاركين وعرض أعمالهم في منصة ” بلادي جولد ” .