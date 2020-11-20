نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا بطاقة بنك سامبا إنفينيت و بطاقة وورلد الائتمانية من مصرف سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة في موضوعنا اليوم سوف نكمل حديثنا عن أحد أهم الخدمات التي يقدمها بنك سامبا لعملائه من المواطنين والمقيمين، وسوف نختص اليوم بتوضيح مزايا بطاقتي سامبا إيفينت وسامبا وورلد الائتمانية، لذا أهلا بكم فى عالم ملئ بالمزايا والامتيازات التي سيحصل عليها كل عميل فور حيازته إحدى البطاقتين.

مزايا بطاقات بنك سامبا الائتمانية

يتمتع العميل بخيارات مرنة للتسديد، كما يتمكن العميل من السحب النقدي فى أى وقت.

يتمتع العميل بقبول عالمي واسع وخيارات سداد مريحة جدا

يتمكن العميل من تسديد الفواتير الخاصة بالخدمات العامة من خلال البطاقة.

يتمكن العميل من الاستمتاع بخدمة التقسيط الأولى في المملكة العربية السعودية.

يتمتع العميل لأول مرة فى المملكة بخدمة شيك مصرفي عبر الهاتف.

يتمتع العميل بجميع العروض الخاصة ببطاقات مصرف سامبا الائتمانية، ويتمكن العميل من الاستمتاع بمزايا البطاقات التابعة أيضا.

يتمتع العميل ببطاقة بحد صرف منخفض، ويستطيع استخدام أي بطاقة بديلة في أي مكان بالعالم.

أولا بطاقة سامبا إنفينيت

تلك البطاقة الائتمانية تم تصميمها من بنك سامبا بالأخص لتناسب تميزك واحتياجاتك؛ نظرا لما تقدمه من مزايا وامتيازات رائعة وغير مسبوقة، حيث تمنحك فرصة التسوق فى أفضل المولات التجارية، بالإضافة إلى التذوق لدى أفضل المطاعم والسفر والإقامة فى أفضل الفنادق العالمية، كما تمنحك الرفاهية المطلقة والعروض الحصرية على الخدمات والسلع من أشهر وأهم العلامات التجارية فى العالم.

مزايا حصرية للعميل فور حيازة بطاقة سامبا إنفينيت

السفر لجميع بلدان العالم.

تذوق أفضل الأطباق فى أشهر المطاعم.

التسوّق فى أهم المولات فى العالم.

أسلوب راقٍ يتم التعامل به مع جميع عملائنا الكرام.

التمتع بصالات مطارات مميزة.

بطاقة سامبا وورلد الائتمانية

تم تصميم تلك البطاقة من بنك سامبا خصيصا لتناسب احتياجات العميل من حيث التنزه فى منتجع لتجديد نشاطك، أو دعوة صديق على العشاء، كما تحتوى البطاقة على العديد من المزايا والامتيازات التي يتمتع بها العميل فور حيازته البطاقة أينما ذهب، كما يستطيع زيارة أفضل النوادي والمطاعم ومولات التسوق.

فوائد ومزايا خاصة للعميل فور حيازة بطاقة بنك سامبا وورلد

يتمتع العميل بممارسة الرياضة فى أرقى النوادي.

السفر لجميع بلدان العالم.

التسوّق فى أهم المولات فى العالم.

تذوق أفضل الأطباق فى أشهر المطاعم.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا والذي تحدثنا فيه عن البطاقات الائتمانية في بنك سامبا، وأوضحنا الخصائص والمميزات التي يتمتع بها حامل بطاقة بنك سامبا إنفينيت و بطاقة وورلد الائتمانية.

هذا وقد تحدثنا بالتفاصيل الدقيقة عن مزايا البطاقات الائتمانية من بنك سامبا بشكل عام، بالإضافة إلى بطاقة سامبا إنفينيت التي تناولنا مزاياها وما تقصدمه من مميزات في السفر والتسوق وزيادة أهم المطاعم حول العالم، كما تحدثنا أيضا عن بطاقة سامبا وورلد الإئتمانية ومزاياها وما تقدمه للعماء من مميزات للإلتحاق فأفضل النوادى والسفر حول العالم في أهم البُلدان.