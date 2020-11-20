طريقة التسجيل في حافز طاقات 1442 وحل التدريبات hafiz taqat

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عمر شويل - جدة ما زال توفير فرص عمل في جميع القطاعات والقضاء على البطالة، يمثل تحديًا لحكومة المملكة العربية السعودية، فيما يمكن التسجيل في حافز طاقات 1442 هـ، إذ يعد أحد أهم البرامج التي توفر التدريب المناسب، ثم وكذلك الأعمال التي تناسب المؤهلات للشباب في جميع أنحاء المملكة، وبالتالي تقليص حجم البطالة مع الوقت، ما يدعم الاقتصاد القومي للبلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية لكثير من الأُسَر، خصوصًا الأكثر احتياجًا، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

شروط التسجيل في حافز طاقات 1442

ويشترط الالتحاق بهذا البرنامج، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عُمره عن 20 عامًا، ولا يزيد على 35 عامًا وأن يكون قادر على العمل، وليس موظفا في أي قطاع بالمملكة، كما يجب أن لا يكون طالب أو متدرب في أي مرحلة تعليمية، ولا يمتلك أي نشاط تجاري، كما يجب ألا يكون قد تحصل على أجر ثابت يصل إلى ألفي ريال طوال العام الماضي على التقديم في البرنامج، ومن الضروري أن يكون من المقيمين في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر في العام الماضي على التقديم.

طريقة التسجيل في حافز طاقات 1442 لأول مرة

وننشر من خلال موقعنا، طريقة التسجيل في حافز طاقات 1442 هـ، خدمة للراغبين في الحصول على تدريب ووظيفة في أقرب فرصة عمل في المملكة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

في البداية، يجب الولوج إلى موقع البرنامج عبر شبكة الإنترنت.

ننقر بعد ذلك على مستخدم جديد، ونختار نوع الهوية، ثم ننقر على التالي.

بعد ذلك ندخل اسم المستخدم، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني، والرقم السري، ورقم الهاتف الجوال.

يلي ذلك، الموافقة على الشروط والأحكام.

أخيرًا، يجري التحقق من رقم الهاتف الجوال، لتتم العملية بنجاح.

كيفية حل التدريبات في برنامج hafiz taqat