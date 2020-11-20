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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط وموعد التسجيل وعمل اختبار الرخصة المهنية 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم موعد اختبار الرخصة المهنية ، تردنا العديد من التساؤلات حول كيف احصل على ضوابط الرخصة المهنية وما هو موعد عمل اختبارات الرخصة المهنية 1442 في المملكة العربية السعودية ، ونظرا لكثرة الاسئلة عن الرخصة المهنية وكذلك إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب في الفترة السابقة عن المواعيد الخاصة بالرخص المهنية وتراجعها بعد عدة ساعات وتحديدها بكلمة “يتم التحديد لاحقا”، سنقوم في هذا التقرير بذكر معايير الرخصة المهنية بالإضافة إلى مواعيد التسجيل وإصدار الرخصة بالإضافة إلى أوقات عمل الاختبارات.
موعد اختبار الرخصة المهنية 1442
قامت منذ قليل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن تفاصيل اختبار الرخصة من ضمنها موعد التقديم على اختبار الرخصة المهنية وغيرها من التفاصيل الأخرى، وقد جاء في البيان الصحفي للهيئة بأننا سنقوم بالإعلان عن مواعيد الاختبارات وإصدار الرخصة ونشرنا المعايير والضوابط الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمات وللمعلمين، وذلك لتحفيزهم لتطوير أدائهم ومهاراتهم.
هل الرخصة المهنية ضرورية للمعلمين
وقد أوضحت الهيئة في بيانها الصحفي أن الرخصة المهنية مهمة وتعتبر وثيقة يتم إصدارها بالتناسب مع ضوابط ومعايير معينة ليستطيع حاملها مزاولة مهنة التعليم بدون أي عراقيل قانونية، ويتم ذلك بحسب مستويات وفترة زمنية محددة، كما أنها تعتبر أحد أهم متطلبات التحصل على الرتبة والدرجة المهنية الصادرة عن الوزارة، كما تشير إلى أن التحصل عليها يكون مرتبطا بتخطي الاختبار والذي يقيس قدرات المعلم في الاختبار التربوي العام والتخصصي، ويأتي هذا الاختبار بقسمين منفصلين وهما الاختبار التربوي العام وكذلك الاختبار التخصصي.
موعد تدشين نظام الرخص المهنية 2020
- وبالمجيء إلى موعد افتتاح نظام الرخص المهنية فإنه سيوافق الأول من شهر ديسمبر القادم 2020
- ومن بعدها في المرحلة التالية سيتم تسجيل المعلمات والمعلمين الذين أجروا اختبار الكفايات، وكذلك إصدار الرخص الخاصة بهم سيكون يوم السادس من شهر ديسمبر المقبل 2020
- على أن يتم في المرحلة الثالثة تسجيل المعلمات والمعلمين في الاختبار ابتداء من يوم الخامس عشر شهر ديسمبر المقبل.
إليكم موعد تسجيل اختبار الرخص المهنية 2021
- موعد التسجيل المبكر للمعلمين في التعليم الأهلي للاختبار العام والتخصصي: سيكون بتاريخ من 15 لـ17 من شهر ديسمبر 2020 ويستمر نحو ثلاثة أيام
- موعد التسجيل المبكر للمعلمين بالتعليم العام للاختبارين العام والتخصصي: يستمر سبعة أيام من تاريخ 18 وحتى 24 ديسمبر 2020
- تاريخ التسجيل المبكر للمعلمين الجدد في الاختبارين التخصصي والعام: سيستمر ثلاثة أيام من 25 وحتى 27 من شهر ديسمبر 2020
- موعد التسجيل المبكر لكافة الفئات في الاختبار العام: سيكون بتاريخ من 28 ديسمبر 2020 وحتى 28 فبراير 2021
- أما التسجيل المتأخر لكافة الفئات في الاختبار العام: سيكون بتاريخ من 1 وحتى 18 مارس 2021
- التسجيل المبكر لكافة الفئات في الاختبارات التخصصية: سيكون من يوم 20 ديسمبر 2020 وحتى السابع من شهر يناير 2021
- موعد التسجيل المتأخر للاختبار التخصصي: سيصادف يوم الثامن من شهر يناير ويستمر حتى الحادي والعشرين من ذات الشهر 2021.
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