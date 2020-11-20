نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط وموعد التسجيل وعمل اختبار الرخصة المهنية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم موعد اختبار الرخصة المهنية ، تردنا العديد من التساؤلات حول كيف احصل على ضوابط الرخصة المهنية وما هو موعد عمل اختبارات الرخصة المهنية 1442 في المملكة العربية السعودية ، ونظرا لكثرة الاسئلة عن الرخصة المهنية وكذلك إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب في الفترة السابقة عن المواعيد الخاصة بالرخص المهنية وتراجعها بعد عدة ساعات وتحديدها بكلمة “يتم التحديد لاحقا”، سنقوم في هذا التقرير بذكر معايير الرخصة المهنية بالإضافة إلى مواعيد التسجيل وإصدار الرخصة بالإضافة إلى أوقات عمل الاختبارات.

موعد اختبار الرخصة المهنية 1442

قامت منذ قليل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن تفاصيل اختبار الرخصة من ضمنها موعد التقديم على اختبار الرخصة المهنية وغيرها من التفاصيل الأخرى، وقد جاء في البيان الصحفي للهيئة بأننا سنقوم بالإعلان عن مواعيد الاختبارات وإصدار الرخصة ونشرنا المعايير والضوابط الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمات وللمعلمين، وذلك لتحفيزهم لتطوير أدائهم ومهاراتهم.

هل الرخصة المهنية ضرورية للمعلمين

وقد أوضحت الهيئة في بيانها الصحفي أن الرخصة المهنية مهمة وتعتبر وثيقة يتم إصدارها بالتناسب مع ضوابط ومعايير معينة ليستطيع حاملها مزاولة مهنة التعليم بدون أي عراقيل قانونية، ويتم ذلك بحسب مستويات وفترة زمنية محددة، كما أنها تعتبر أحد أهم متطلبات التحصل على الرتبة والدرجة المهنية الصادرة عن الوزارة، كما تشير إلى أن التحصل عليها يكون مرتبطا بتخطي الاختبار والذي يقيس قدرات المعلم في الاختبار التربوي العام والتخصصي، ويأتي هذا الاختبار بقسمين منفصلين وهما الاختبار التربوي العام وكذلك الاختبار التخصصي.

موعد تدشين نظام الرخص المهنية 2020

وبالمجيء إلى موعد افتتاح نظام الرخص المهنية فإنه سيوافق الأول من شهر ديسمبر القادم 2020 ومن بعدها في المرحلة التالية سيتم تسجيل المعلمات والمعلمين الذين أجروا اختبار الكفايات، وكذلك إصدار الرخص الخاصة بهم سيكون يوم السادس من شهر ديسمبر المقبل 2020 على أن يتم في المرحلة الثالثة تسجيل المعلمات والمعلمين في الاختبار ابتداء من يوم الخامس عشر شهر ديسمبر المقبل.

إليكم موعد تسجيل اختبار الرخص المهنية 2021