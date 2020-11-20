نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل نفاذ 1442 للعاطلين والموظفين والحالات الخاصة من بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل نفاذ 1442ه‍ والتى تعد من أهم يتم الحديث عنه من قبل المواطنين السعوديين الراغبين فى الحصول على قرض العمل الحر من أجل القيام فى بدء تنفيذ مرحلة مستقله من العمل الحر وتوفير مصادر رزق جديدة، حيث يستفيد من تمويل العمل الحر العديد من الفئات على رأسهم العاطلين عن العمل أو بدون دخل ثابت كما يستفيد أيضاً من قرض العمل الحر الموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن عشرة آلاف ريال سعودى والغير مخدومين من خلال قنوات التمويل، لذلك نقدم لكم عبر عدة فقرات مختصرة على موقع ثقفني الشروط والمميزات وخطوات الحصول على التمويل.

تمويل نفاذ

يعد تمويل نفاذ أحد التمويلات الهامه التى يقدمها بنك التنمية الإجتماعية والتى تستغرق مدة زمنية ما بين 5 ايام إلى أقصى مدة قد تصلها أسبوع واحد لحصول المواطن المتقدم على التمويل وتعد هذه المدة الزمنية فترة وجيزة مقارنة بالبنوك السعودية الأخري حيث يصرف هذا التمويل للفئات الغير قادرة على العمل أو الفئات التي لديها مهنه حرفيه وتريد تكبير حجم المشروع التى تعمل به.

شروط تمويل نفاذ 1442

اشترط بنك التنمية الإجتماعية عدة شروط وضوابط يجب مراعاتها للحصول على تمويل نفاذ والتى جاءت كالتالي:

يجب أن تكون جنسية المستفيد سعودية. يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عام إلى 60 عام. يجب أن يكون المتقدم ليس عليه أى قروض أو اقساط شهرية عند بنك التنمية الإجتماعية. يجب على المستفيد تقديم الضمانات الكافية المطلوبة من بنك التنمية الإجتماعية. مدة تمويل البنك لا تزيد عن خمس سنوات. الحصول على وثيقة العمل الحر التى يمكنك الاطلاع عليها عبر رابط وثيقة العمل الحر.

قيمة تمويل نفاذ

تعد 5 شروط السابق ذكرها هى أهم الشروط المطلوبة ولمزيد من التعرف على احكام البنك يمكنك الإطلاع عليها عبر شروط تمويل نفاذ، حيث يصل قيمة تمويل نفاذ 60 ألف ريال سعودي، وأوضح بنك التنمية الإجتماعية أن آلية التقديم للحصول على التمويل تتم آليا عبر الموقع الإلكتروني.

مميزات تمويل نفاذ

يهدف تمويل نفاذ المقدم من بنك التنمية الإجتماعية إلى خدمة شريحة كبيرة من المجتمع السعودي ونوضح لكم أهم مميزات تمويل نفاذ فى التالي:

تشجيع المواطنين السعوديين على ممارسة العمل الحر.

انخفاض نسبة البطالة بين أبناء الشعب السعودي.

زيادة نمو الدخل الشهري للمواطنين.

خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

خطوات الحصول على تمويل نفاذ

يستطيع المواطن السعودي المنطبق عليه شروط بنك التنمية الإجتماعية الحصول على تمويل نفاذ عبر إتباع عدة خطوات بسيطة والتى جاءت كالتالي: