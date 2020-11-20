نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير الأسبوعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير تعتبر مكتبة جرير هي أشهر المكاتب الموجودة داخل المملكة العربية السعودية ويرجع سبب شهرتها إلى تقديمها للعديد من الخدمات المتميزة التي تقدمها للعملاء سواء كانت عروض اللوازم المدرسية أو عروض مكتبة جرير للإلكترونيات وذلك بالإضافة إلى عروض مكتبة جرير على جميع المنتجات الموجودة بداخلها وكذلك عروض جرير لاب توب ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم عروض مكتبة جرير.

عروض مكتبة جرير

قامت مكتبة جرير منذ إنشاء أول فروعها بالرياض بتقديم عروض مكتبة جرير لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء من داخل المملكة سواء كانوا من سكانها المحليين أو الوافدين بالإضافة إلى وجود عروض جديد للجملة والتي تعتبر قسم خاص داخل المكتبة لبيع المنتجات المتعددة والمختلفة بكميات كبيرة وبسعر الجملة.

عروض مكتبة جرير 2020

قد وفرت مكتبة جرير العديد من العروض خلال عام 2020 وذلك لتلبية احتياجات العديد من المستخدمين والتي من أهمها:

شاشة أل جي 75 بوصة بتقنية عرض 4K بسعر أربعة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالًا بدلًا من عشرة ألاف ومائتان وتسعة وتسعون ريال.

شاشة هايسنس 75 بوصة بدقة 4K بسعر أربعة ألاف ومائتان وتسعة وتسعون ريالًا بدلًا من سبعة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال.

أيضًا قامت الشركة بتوفير كمبيوتر محمول أبل ماك بوك بحجم شاشة 13.3 بوصة وبرو سيسور كور I5 بسعر خمسة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالًا بدلًا من تسعة ألاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال.

جرير سامسونج

قامت مكتبة جرير من خلال العروض المميزة التي تقدمها أسبوعيًا وسنويًا بتوفير العديد من الهواتف الذكية والمصنوعة من قبل شركة سامسونج وسوف نذكر أفضل هذه العروض فيما يلي: