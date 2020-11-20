نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نهاية العام لتمويل الأهلي الشخصي للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نهاية العام لتمويل الأهلي الشخصي للسعوديين والمقيمين يقدم البنك الأهلي التجاري NCB حملة عروض بمناسبة نهاية العام وذلك لأن البنك الأهلي يسعى دائماً لتلبية متطلبات العملاء المختلفة لذلك أطلق عروض نهاية العام وذلك لإتاحة تمويل الأهلي الشخصي لكل العملاء الحاليين و متاح أيضاً للعملاء أصحاب الرواتب الجدد وهذا العرض من البنك الأهلي متاح من يوم 15 نوفمبر 2020 وحتى يوم 17 ديسمبر 2020 م وهذا التمويل متاح لجميع العملاء العاملين بالقطاع الحكومي وشبة الحكومي والعاملين بالشركات الكبيرة وأيضاً المتقاعدين وأيضاً العاملين بالقطاع العسكري

مزايا منتج تمويل الأهلي الشخصي

يتميز عرض القرض الشخصي من البنك الأهلي بأنه لا يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي بالحصول على الموافقة السريعة

التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي يتميز بأن العميل يستطيع السداد على أقساط ميسرة تصل إلى 5 سنوات

يتميز تمويل الأهلي الشخصي بإمكانية السداد المبكر

ويتميز أيضاً بأن العميل يستطيع تأخيل سداد قسط شهر رمضان المبارك

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي بتأمين في حالة الوفاة أو العجز لاقدر الله

شروط تمويل الأهلي الشخصي الإسلامي

يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية التقدم للحصول على التمويل

يستطيع العملاء العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالشركات المعتمدة والتى تحول الرواتب للبنك الأهلي التجاري NCB

يشترط أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي للسعوديين و 2500 ريال للمتقاعدين و 4000 ريال للمقيمين

يشترط أن يكون العميل المتقدم قد قضي مدة عمل لا تقل عن شهر للسعوديين بالقطاع الحكومي و 3 أشهر للعاملين فى الشركات الكبرى والمقيمين والعاملين بالقطاع الحكومي ولمدة سنه كاملة للسعوديين والمقيمين بالقطاع الخاص

تصل قيمة التمويل من 5000 ريال وحتى 1500000 ريال

يشترط أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل عمره لا يقل عن 18عام للعملاء السعوديين و 22 عام للعملاء الغير سعوديين

طريقة الحصول على تمويل الأهلي الشخصي

يستطيع العملاء الحصول على تمويل الأهلي الشخصي بكل سهولة وبخطوات سهلة من خلال الدخول على رابط عروض تمويل الأهلي الشخصي والضغط على طلب التمويل وأستكمال البيانات المطلوبة