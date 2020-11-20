نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تمويل سيارة من النايفات بقسط شهري مرن وأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين السعوديين في المملكة عن طرق تمويل من خلال البنوك المعتمدة لتحقيق أحلامهم، وذلك عن طريق اقتراض مبلغ مالي حسب نوع العرض المقدم من قبل البنك والذي يتناسب مع العميل، وبفترة سداد مخصصة لذلك، قد تكون تلك الفترة ملائمة للمبلغ المالي الذي سيتم تقسيطه والدع به شهريا حتى يتم الإنتهاء من المبلغ المقترض، وذلك يساعد في المعيشة وتحقيق رغباتهم.

تمويل شركة النايفات معتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أنها تقدم تمول أفراد وتمويل شركات صغيرة ومتوسطة وتمويل سيارة بالإيجار مع الوعود بالتمليك تناسب جميع المواطنين، فقد يصل التمويل للأفراد إلى 300 ألف ريال عند استيفاء جميع الشروط التي تنصها شركة النايفات.

شروط الحصول على تمويل شخصي

اشترطت شركة النايفات للحصول على مبلغ تمويلي قد يبدأ من 10 ألف ريال ويصل إلى 300 ألف ريال هو أن لا يقل العمر عن 20 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً،يمكنك طلب تمويل شخصي مع توافق بعض الشروط التي وجبت من قبل البنك، الراتب الشهري للموظف الحكومي 5000 ألف ريال، وللموظف الخاص 7000 ألف ريال، ومدة سداد التمويل تصل إلى 5 سنوات بقسط شهري منخفض.

شروط الحصول على تمويل شركات صغيرة ومتوسطة

قدمت شركة النايفات مبلغ تمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ تمويلي يبدأ من 200 ألف ريال ويصل إلى 15 مليون ريال، بمدة سداد 5 سنوات، بأقساط تناسب الدخل الشهري، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد أوضحت شركة النايفات كمثال تجريبي لاحتساب النسبة المئوية والقسط الشهري فعلى سبيل المثال، إذا كان المبلغ التمويلي 2 مليون ريال، فأن قيمة القسط ستكون 843 ,50 ريال ومعدل النسبة السنوي 20.17%، على فترة سداد 60 شهر، ولكن اشترط البنك أن المنشأة يجب أن يكون مر عليها 2 سنوات، والهدف من التمويل هو زيادة التوسع ويجب توفير رهن عقار يغطي 200في المئة من قيمة التمويل.

تمويل سيارة من شركة النايفات

يمكنك الحصول على تمويل بمبلغ 200 ألف ريال مع الوعد بالتملك وهامش ربح تنافسي ومدة سداد 60 شهراً، مع حرية اختيار نوع السيارة، احصل على تمويل سيارة من النايفات وهذا التمويل لجميع موظفي القطاع الخاص والحكومي ووفق المبادئ الإسلامية، كما أنه يوفر قسط شهر مرن ومريح، من الشروط التي يجب توافرها هي الراتب الشهري لموظفي القطاع الحكومي لا يقل عن 5000 ألف ريال وموظفي القطاع الخاص لا يقل عن 7000 ألف ريال، والجنسية سعودي، ولا يشترط إيداع أول قسط من مبلغ التمويل قبل إيداع مبلغ التمويل، وللمتقاعدين من حقه أن يحصل على هذا التمويل ويعامل كالموظف الحكومي.