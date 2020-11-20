نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم للحصول علي تمويل شخصي بأطول فترة سداد تصل الي 240 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بأطول فترة سداد تصل الي 240 شهراً مُقدم من مصرف الراجحي السعودي، حيث يتميز مصرف الراجحي بالتمويلات الشخصية التي يقدمها للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فقد يعُتبر مصرف الراجحي من أقوي وأفخم المصارف الموجودة بالمملكة وخارجها ويتميز بالمنتجات التي يقدمها لجميع العملاء داخل السعودية.

يبحث الكثير من المواطنين عن تمويل شخصي خاصةً في الفترة الأخيرة بعد أزمة كورونا التي يعاني منها العالم حالياً، فقد يوفر مصرف الراجحي تمويل شخصي يصل الي 300 ألف ريال سعودي بفترة سداد تصل الي 240 شهراً، فقد نقدم لكم عبر موقعنا التفاصيل كاملة.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي بأطول فترة سداد

لابد من أن يكون الشخص المتقدم بطلب التمويل الشخصي مواطن سعودي الجنسية. يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالشخص المتقدم بطلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي عن خمسة ألالاف ريال سعودي إذا كان المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي السعودي، كما يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم إذا كان عاملاً بالقطاع الخاص عن 6400 ريال سعودي كحد أدني من أجل الحصول علي التمويل من مصرف الراجحي. لابد من توفير كافة المستندات والإثباتات عند التقديم للحصول علي القرض من مصرف الراجحي لجميع السعوديين.

طريقة التقديم من أجل الحصول علي قرض شخصي من مصرف الراجحي بأطول فترة سداد

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي بمبلغ يصل الي 300.000 ريال سعودي وبأطول فترة سداد، حيث تصل فترة السداد التي يوفرها البنك من أجل الحصول علي التمويل 240 شهراً، ويمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، ويشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي حامل للجنسية السعودية فالتمويل متاح للسعوديين فقط وغير متاح للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخري، فقد يتمكن جميع المواطنين السعوديين التي تتوافر فيهم الشروط التقديم للحصول علي التمويل بالدخول الي الموقع الرسمي الخاص بالبنك عبر الإنترنت وإتباع الخطوات الموجودة علي الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع وتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم إرسال الطلب لكي تتم عملية المراجعة، ومن ثم يأتيك الرد بالرفض أو بالموافقة من أجل الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.