نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في بنك التنمية الاجتماعية 2021 للحصول على تمويل شخصي( الزواج- الترميم- الاسرة – كنف – أهل) في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم في بنك التنمية الاجتماعية وطريقة التقديم، حيث يرغب الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية في معرفة الشروط التي يجب توافرها للتقديم على إحدى القروض التي يقدمها البنك والتي تتنوع بين قرض تمويل الأسرة وقرض تمويل الزواج وقرض تمويل الترميم وأخيرًا قرض آهل وقرض كنف، والذي يقدم من خلالهم الدعم المادي للمستحقين بعد استيفاء عدد من الشروط المطلوبة والمحددة، من ناحية اخري يمكنك معرفة طرق التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية من خلال الرقم المجاني للاستعلام عن الطلب 1442 ويعد بنك التنمية من أهم وأبرز المؤسسات الرائدة بالمملكة والذي كان يعرف من قبل باسم بنك التسليف والادخار السعودي.

شروط التقديم في بنك التنمية الاجتماعية

حرص المسؤولين ببنك التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية على تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها حتى يستطيع المواطن الحصول على القرض سواء بهدف ترميم منزل أو زواج أو إعادة اسرة أو غيرهم من القروض التي يقدمها البنك للعملاء، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 70 عامًا، و55 عامًا للكفيل.

يجب أن يكون الدخل الشهري 12.500 ريال سعودي كحد أقصى للحصول على القرض.

يقدم قرض الزواج للزوج في الزواج للمرة الأولى ما عدا المطلق أو من لم يدخل بزوجته.

يجب أن تكن زوجة المتقدم للقرض سعودية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتختلف قيمة القرض وطريقة السداد حسب نوع القرض.

قروض بنك التنمية الاجتماعية 2021

يحرص بنك التنمية على تقديم القروض المختلفة التي يعمل من خلالها على مساعدة الأسر أو الشباب ماديًا عن طريق تقديم مبلغ مالي يقوم المقترض برده على هيئة أقساط ميسرة وتختلف نسبة الفائدة وقيمة القسط الشهري حسب عدد من الضوابط المختلفة وأهمها عمر المتقدم وراتبه الشهري وقيمة القسط الكامل ومدة سداد القسط وغيرهم من الضوابط التي يتم اتباعها أثناء تحديد قيمة القسط الذي سيدفعه الحاصل على القرض بصورة شهرية.

إجراءات التقديم – بنك التنمية الاجتماعية

طريقة التقديم للحصول على قرض بنك التسليف من اسهل ما يمكن ويجب اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالموقع الإلكتروني بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/individuals .

الدخول إلى صفحة التقديم الالكتروني.

كتابة البيانات اللازمة بكل دقيق مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد .

الانتظار من تحقق البنك من البيانات المدخلة للعميل بانها سلمية لقاعده البيانات فى مركز المعلومات الوطني.

عند ظهور علامه الصح والتي تعنى اكتمال عملية المطابقة للمعلومات الخاصة بالعميل يفتح اليك خانات

استكمال باقى البيانات لتقديم طلب الحصول على قرض من بنك التنمية .

بعد استكمال ملئ البيانات يظهر اليكم وقت محدد لإرسال المستندات المطلوبة وذلك من خلال البريد السعودي.

يتم مراجعه المستندات المطلوبة والمرسلة بالبريد للبنك من خلال الموظفين المختصين بالقروض وفى حاله الموافقة يتم تحويل قيمه القرض للحساب البنكي المرفق للعميل.

الجدير بالذكر انه يمكنك الاستعلام عن الأقساط المتبقية من قرض بنك التسليف يتم تحصيل اقساط بنك التنمية الاجتماعية بطريقين أولهما هى خدمه سداد والطريقة الثانية هى الخصم المباشر من راتب المقترض راتبه الحكومي.