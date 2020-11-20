معالي رئيس جامعة الباحة يصدر قرارًا بتكليف ساري الزهراني مشرفًا عامًا على “هوية الجامعة”

دوت الخليج – الباحة

صدر قرار معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بتكليف الدكتور ساري بن محمد الزهراني مشرفًا عامًّا على الهوية البصريَّة للجامعة، إضافة إلى عمله عميدًا لكلية المجتمع، ومتحدثًا رسميًّا عن الجامعة، ورئيسًا لتحرير صحيفة الجامعة

من جانبه عبّر الدكتور الزهراني عن شكره الموفور لمعالي رئيس الجامعة على هذه ثقة، سائلاً الله العلي القدير أن يكون أهلاً لها، وسبيلاً نحو تقديم خدمات نوعية للجامعة.

ومشيرًا إلى أنّ الهدف من إنشاء هذه “الوحدة” يقوم على السّعي نحو ترسيخ الصّورة الذهنيّة الإيجابيّة للجامعة، وتعزيز هويَّتها ومكانتها، من خلال العلامة البصريّة، وما يرتبط بها من تطبيقات تتجاوز سبعين تطبيقًا، وفي جوفها العديد من الأيقونات والعلامات التي تُعدّ جزءًا من الثقافة البصريّة والإعلاميّة؛ بل هي النوع الأكثر حضورًا بوصفها خطابًا بمفهوم الخطاب الواسع

مضيفًا أنّ “الوحدة” تضطلع بإعداد دليلٍ شاملٍ للهويّة البصريّة وآلية تطبيقاتها، مع الإشراف على تنفيذها على موقع الجامعة، وحساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصاتها المتعددة إعلاميًّا؛ فضلاً عن متابعة تطبيقاتها على جميع المنتجات الخاصّة بالجامعة، فضلا عن تدريب عددٍ من ممثّلي الوكالات، والكليات، والعمادات، والعمادات المساندة، والإدارات

وختم الدكتور ساري الزهراني بالتأكيد أن كل ذلك سيشكل ركنًا جوهريًّا لترسيخ الصّورة الإيجابيّة للجامعة، وتعزيز حضورها، وإبراز تميّزها في المجالات الأكاديميّة، والمجتمعيّة، والبحثيّة؛ والإعلاميّة، وذلك من خلال توحيد جميع أنشطتها وفعالياتها تحت هوية واحدة؛ تحقيقًا لرؤيتها، ورسالتها، وأهدافها