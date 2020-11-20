خطوات فتح حساب في بنك الجزيرة 1442 والأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة في إطار قلة التعامل بالأوراق النقدية في البيع والشراء بالمملكة العربية السعودية، يبحث الكثير عن خطوات فتح حساب في بنك الجزيرة 1442هـ، نظرًا للمميزات العديدة التي يمكن الحصول عليها من هذا المصرف الكبير، على رأسها إمكانية تحويل الأموال للآخرين داخل المملكة وخارجها، واستلام المبالغ المحولة أيضًا، والحصول على بطاقة الصراف الآلي، ودفتر شيكات مصمم خصيصًا لكل عميل، وسداد فواتير الخدمات والمدفوعات الحكومية، وغير الحكومية، كما يمكن للعميل امتلاك حسابه بالعملة المحلية وهي الريال السعودي أو أي عملة أجنبية أخرى مثل الدولار الأمريكي وغيرها، فيما لا يشترط هذا المصرف حد معين للأموال التي يضعها كل عميل لبدء فتح حسابه.

وقد تأسس هذا المصرف قبل نحو 45 عامًا، بموجب مرسوم ملكي صدر بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1395 هـ، الموافق 21 يونيو 1975م، فيما يطور دائمًا من أدواته وخدماته التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين المقيمين الذين يقبلون على إنشاء حسابات جديدة لهم يوميًّا، لتلبية احتياجات معاملاتهم المصرفية، سواء على مستوى الأفراد أو شركات، إذ إن الجميع يجري معاملة بأفضل الوسائل وأرقى الطرق، إضافة إلى الموثوقية ودرجة الأمان العالية.

خطوات فتح حساب في بنك الجزيرة بالسعودية

يمكنكم فتح حساب جاري في بنك الجزيرة عبر الإنترنت، فهي مبادرة مقدمة من مؤسسة النقد العربي لدعم البنوك، وذلك لتطوير الخدمات التي تُقدم للعملاء، ويمكنكم فتح الحساب عبر إتباع الخطوات الآتية:

يجب أولاً الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الجزيرة السعودي. ثم بعد ذلك الدخول إلى طلب إنشاء الحساب. ثم ملء النموذج الإلكتروني بإدخال جميع البيانات المطلوبة. بعد ذلك تسجيل الدخول عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية عبر الإنترنت. فيما يلي ذلك توثيق الطلب، وننتظر حتى استلام رسالة لاستكمال الخدمة. أخيرًا، يرسل المصرف بطاقة مدى على عنوان البريد المسجل.

الأوراق المطلوبة لإنشاء حساب في Bank AlJazira بنك الجزيرة