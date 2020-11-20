نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض التمويل بدون كفيل بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال للسعودي والمقيم من شركة مرابحة مرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض التمويل بدون كفيل بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي يأتي ضمن مجموعة من العروض التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً وذلك بفترات سداد تصل إلى 60 شهر مقسمة على دفعات شهرية ميسرة بالإضافة إلى إجراءات سهلة لجميع العملاء للحصول على المنتج، وتعتبر شركة مرابحة مرنة واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة العربية السعودية وذلك نظراََ لما تقدمة الشركة من مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات التمويلية التي صممت خصيصاً لتناسب كافة إحتياجات ومتطلبات العملاء من جميع الجنسيات داخل المملكة.

عرض التمويل بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة عرض التمويل بدون كفيل بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال وذلك بغرض التأجير المنتهى بالتمليك وذلك من أجل تحقيق الاحتياجات المالية للعميل لشراء سيارة الأحلام أو شراء أي سلعة تأجيرية كالآت أو معدات لأصحاب المنشآت،وتتيح الشركة للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة الحصول على عرض التمويل من خلال متطلبات بسيطة بالإضافة إلى سرعة في تنفيذ طلب المنتج،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على عرض التمويل المقدم من شركة مرابحة مرنة.

عرض تمويلي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. مدة سداد مرنة وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات. عرض تمويل فوري بدون الحاجه إلى وجود كفيل. مبالغ تمويلية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي. عرض تمويلي بدفعات ميسرة. تتيح الشركة للعملاء إمكانية الحصول على عرض التمويل من خلال إجراءات سهلة وسريعة. تمويل متاح للسعوديين والمقيمين أيضا. تتيح الشركة للعملاء إمكانية شراء السيارة من جميع المعارض والوكالات.

شروط الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل

يشترط أن يكون الشخص المتقدم موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي لا تقل عن شهر واحد.

مدة الخدمة في العمل للمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص لا تقل عن 12 شهر.

رابط التقديم على العرض والمستندات المطلوبة

يمكن للعميل السعودى والمقيم أيضاً التقديم على طلب العرض التمويلي بدون كفيل من خلال الدخول على رابط المنتجات التمويلية من شركة مرابحة مرنة وتعبئة كافة البيانات المطلوبة،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة.