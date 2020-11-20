نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة مدرستي من وزارة التعليم السعودية لنشر مجالات تعزز التعليم عن بُعد في منصة مدرستي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة مدرستي هي مسابقة أطلقتها وزارة التعليم السعودية، والغرض والهدف منها هو لتعزيز الدراسة عن بعد في هذا العام الدراسي الجديد، حيث من بداية العام تمت الدراسة الرقمية من خلال بعض المنصات الإلكتروني مثل منصة مدرستي، وبعض البرامج الأخرى الإلكترونية مثل برنامج مايكروسوفت تيمز، وأيضاً تم بث بعض الترددات لقنوات عين التعليمية، وذلك من أجل شرح الدروس الخاصة بالطلاب في جميع المنازل وعلى شاشات التلفاز، ومسابقة مدرستي تم إطلاقها ليشارك جميع منسوبي التعليم فيها لتعزيز التعليم من خلال كل هذه البرامج والتطبيقات وقنوات عين التعليمية التي ساعدت الطلاب في شرح المحتوى التعليمي .

مسابقة مدرستي وما الغرض من اهتمام وزارة التعليم السعودية بها

هي مسابقة أطلقتها وزارة التعليم عقب الدراسة عن بعد بالمملكة العربية السعودية، حيث كان الغرض الأساسي منها هو تعزيز وتشجيع جميع منسوبي التعليم وغيرهم للتعليم عن بعد وفائدته، وذلك من خلال نشر محتوى هادف، سواء كان المحتوى مرئي أو مسموع، أو فيديو من بعض الطلاب يشرح فيه درس قصير عن بعد، أو شرح فائدة التعليم من خلال منصة مدرستي عبر فيديو قصير، وسنشاهد بعض نماذج الفيديوهات في آخر المقال، وفي مسابقة مدرستي يقوم الطلاب وأولياء الأمور، وجميع منسوبي التعليم والإداريين بمشاركة المحتوى الخاص بمسابقة مدرستي في المجالات المطلوبة، ثم يقوموا بمشاركتها مع المدرسة، ويتم الفرز والتقييم من المدرسة، وبعد الفرز يتم نشىرها على الحساب الخاص بمسابقة مدرستي للمدرسة على تويتر، ثم يختار مكتب التعليم افضل هذه النماذج وتقييمها، ثم يقوم بإرسالها إلى إدارة التعليم ليتم بعد الإجراءات النهائية للمسابقة.

مسابقة مدرستي والمجالات التي حددتها وزارة التعليم السعودية المطلوب النشر فيها

وزارة التعليم السعودية تحد المجالات التي طلبت من المشاركين نشر محتوى فيها بمسابقة مدرستي:

مجال التعليم: وهو أن يقوم المشارك في المسابقة بنشر محتوى تعليمي، وهو محتوى يستطيع من خلالع تجسيد كيفية التعليم من خلال منصة مدرستي، أو يقوم بشرح بعض الدروس عن بعد، أو أي محتوى يخص التعليم عن بعد.

مجال الإعلام والتثقيف: هو أن يقوم الشخص بنشر محتوى إعلامي، أو معلومات تثقيفية عبارة عن معلومات عن التعليم بعد، أو محتوى يشرح فيه نظام التعليم عن بعد، وعلاقته بالثقافة الجديدة في التعليم.

مجال التدريب: وهو مجال يستطيع المشارك النشر فيه لمحتوى تدريبي، أو يشرح في المحتوى التدريب على شئ ما، مثل شرح كيفية التعامل مع منصة مدرستي، أو التدريب على أي مجال من المجالات.

مسابقة مدرستي وبعض نماذج المسابقة

تم نشر الكثير من الفيديوهات والمحتويات التي شارك فيها الطلاب على حسابات المدرسة، ومنهم ماتم نشره على حساب تويتر الخاص بالمدرسة، وإليكم بعض الفيوهات: