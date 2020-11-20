النجم الباهر  ” يخطف جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية

مكة – سارة الثبيتي حقق الجواد ” النجم الباهر” اليوم الجمعة، جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية المقامة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، وقدرها 125 ألف ريال، وذلك ضِمن الحفل التاسع والعشرين لهذا الموسم، للشوط الثامن المخصص لخيل الإنتاج حصن و أفراس عمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1600متر، وحصده في زمن وقدره ” دقيقة و39 ثانية و25 جزءًا من الثانية”

وتعود ملكية “النجم الباهر” لاسطبل سلطان بن فيحان بن فيصل المنديل ، وتدريب سلمان المنديل، وقيادة الخيال “اليكسيس مورينو”، وشهد الشوط الثامن تنافسًا محمومًا منذ بدايته وحتى نهايته، واستطاع الجواد حسمه في الأمتار الأخيرة بفارق ثلاثة أطوال عن صاحب المركز الثاني.

فيما سلم جائزة النادي التقديرية أمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع لأصحاب المركز الأول ،ويبلغ مجموع جوائز نادي سباقات الخيل لحفلي التاسع والعشرون والثلاثون مليوناً و 870 ألف ريال مُخصصة لـ21 شوطاً وتقام على مدى يومي الجمعة و السبت

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