الحباره يحصد جائزة من كوريا الجنوبية

الأحساء -دوت الخليج حصل فنان الكاريكاتير السعودي أمين الحباره على جائزة في مسابقة دايجون الدولية التاسعة للرسوم المتحركة SICACO 2020 في كوريا الجنوبية وكان موضوع المسابقة حول الحرية والمساواة ومواضيع حرة

الجدير بالذكر يعد الحباره من فنانين الكاريكاتير الذي مثل المملكة في كثير من المسابقات الدولية والمحلية آخرها حصولة على جائزة في مسابقة كأس الشباب / الشوق للربيع حول موضوع كورونا من الصين والمركز الأول في المسابقة المعززة للولاء والإنتماء بجامعة الملك خالد .

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