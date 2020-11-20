“بودكاست بلادي” يرصد لكم أبرز ماجاء في تصريح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي

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بين معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي عقد اليوم بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد؛ للإجابة على القضايا والمستجدات المحلية، أن هذا المؤتمر يأتي بتوجيه مباشر من القيادة، وينطلق من حق المواطن في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، كما أنه يعتمد على الشفافية والوضوح من خلال استضافة أصحاب المعالي ورؤساء الأجهزة الحكومية.

وأشار معاليه أن العالم يعيش سنة استثنائية جراء انتشار جائحة كورونا.

وأفاد القصبي أنه تم استحداث 23 مركزًا للفحص عبر السيارات، وإجراء أكثر من 9 ملايين فحص لفيروس كورونا، مضيفًا أن المملكة اليوم تعد من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، مع نجاح كبير في إدارة موسمي الحج والعمرة في ظل الجائحة.

وبين القصبي أن المملكة اليوم بفضل رؤية 2030 هي الدولة الأكثر إصلاحًا وتقدمًا في تقرير المرأة وأنشطة العمل والقانون 2020 بحسب تقرير البنك الدولي، كما أنها تتصدر دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، وتتصدر أيضًا دول الشرق الأوسط كأكبر مخزون غذائي، مع وصولها إلى المركز 30 عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وأكد معالي د. القصبي أننا متفائلون بالمستقبل وبتحسن الدورة الاقتصادية، لتتم مراجعة تلك القرارات مثلها مثل بقية القرارات التي يتم اتخاذها خلال الأزمات، مشيرًا إلى أن المؤتمر القادم سيشهد استضافة معالي وزير المالية للحديث عن ميزانية الدولة والموضوعات المرتبطة بها.

وأضاف معاليه أننا نفتخر كذلك بتحقيق المملكة المركز الأول عالميًا في تحسين بيئة الأعمال، والمركز الأول عالميًا في التحول الرقمي، والمركز الأول خليجيًا والثاني عربيًا في تمكين المرأة، معربًا عن شكره للإعلاميين على دورهم في تعزيز التواصل والتفاعل ومواكبة منجزات الوطن.

بودكاست بلادي- عبد الله شيرملك