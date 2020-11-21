اليوسف يُكرم من الإدارة العامة للتدريب التقني لجهوده المُخلصة

دوت الخليج – القطيف – ماحد السبع تم ظهر اليوم الخميس تكريم الأستاذ عبدالواحد محمد آل يوسف – وكيل شؤون المتدربين بالكلية التقنية بالقطيف من قبل سعادة الدكتور عبدالله بن مستور المرزوق – نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة وبحضور سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الاستاذ محمد بن سليمان السلوم ، على جهوده المخلصة ومساهمته المتميزة خلال مدة عضويته في المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من ٢٨ صفر ١٤٣٨ الى ١٥ ربيع الثاني ١٤٤١

جدير بالذكر ان الاستاذ ال يوسف حظي قبل اربعة ايام في العاصمة الرياض بتكريم معالي وزير الاسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وذلك على الجهود المباركة في تفعيل العمل التطوعي الاسكاني بالمنطقة الشرقية.

ويشغل ال يوسف حاليا وظيفة وكيل شؤون المتدربين بتقنية القطيف ومدير المسؤولية الاجتماعية بالكلية وهو ناشط اجتماعي بارز حيث يشغل حاليا وظيفة مساعد المدير التنفيذي لجمعية سيهات وعضو لجنة التطوعي الاسكاني بالمنطقة الشرقية وعضو لجنتي التميز المؤسسي وتنمية الموارد المالية بجمعية أرفى وقدم العديد من الاستشارات لبعض الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة .

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