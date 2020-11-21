نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الزكاة والدخل تمنح الخاضعين لضريبة القيمة المضافة تمديدًا حتى 30 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة منح الخاضعين لضريبة القيمة المضافة تمديدًا، قامت هيئة الزكاة والدخل المسئولة عن جمع إقرارت الضرائب لجميع المواطنين إلى إعلان أنه تم تمديد مدة سداد ضرائب شهر أكتوبر إلى نهاية شهر نوفمبر بيوم الثلاثين من شهر نوفمبر الحالي، وذكرت الهيئة أن ذلك الموعد هو أخر موعد لتسديد ضريبة القيمة المضافة على الملزومين بها، والتي يتم فرضها على جميع السلع والمشتريات والخدمات وذلك لبعض الهيئات والمنشآت الخاصة، وجاءت تلك الخطوة نظرًا للظروف الصعبة الاقتصادية والتجارية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص جراء التدهور الملحوظ في جميع المجالات التجارية.

تأخير سداد ضرائب شهر أكتوبر

وأوضحت هيئة الدخل والزكاة أنه على المكلفين بسداد قيمة الضرائب الإسراع إلى تقديم الإقرارات الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وهو موقع https://gazt.gov.sa/ar/pages/default.aspx، وعلى جميع المكلفين بسداد القيم المطلوبة أن يسارعوا بتسديدها قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي أي قبل قدوم يوم الثلاثون من شهر نوفمبر، حتى لا يتم تكليفهم غرامة عن التخلف في تقديم إقرار الضريبة للهيئة المختصة، حيث تصل نسبة الغرامة كأدنى حد إلى 5٪ وكأقصى حد إلى 25٪ وذلك من قيمة الضريبة المراد تسديدها، وحتى لا يتم تغريمهم غرامة التأخر عن سداد قيمة الضرائب المستحقة منهم بنسبة 5٪ من قيمة الضريبة التي لم يتم تسديدها.

طرق التواصل مع هيئة الزكاة والدخل

كما أعلنت هيئة الزكاة والدخل جميع الطرق الممكنة للتواصل معهم وذلك من خلال إما: