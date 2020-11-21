ترامب يعلن تخفيض أسعار الأدوية لتخفيف العبء على الأمريكيين

دوت الخليج – واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقرار تخفيض أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 70%، لتخفيف العبء على المواطنين والمرضى الأمريكيين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم: إن هذا الإصلاح غير المسبوق الذي نكمله اليوم، هو ثمرة الجهود المتضافرة، ونتيجة الأوامر التنفيذية التي أصدرتها في يوليو الماضي، مشيراً إلى أن هذا القرار سيوفر على الأمريكيين الملايين من الدولارات، حيث ستصبح وصفات الأدوية أرخص بكثير من السابق، وستقدم شركات الأدوية لتخفيضات كبيرة بنحو 40 مليار دولار.

وأكد أن إدارته تضع المرضى الذين بحاجة إلى الدواء في صلب اهتماماتها، مبيناً أن هذا القرار لتخفيف العبء على المواطنين والمرضى الأمريكيين، الذين يدفعون أكثر من طاقتهم للحصول على الأدوية، بمعدل ضعفي ما يدفعه المواطنون في الدول الغربية الأخرى.

وأضاف الرئيس الأمريكي : من أجل أن نقضي على هذا الوضع غير المنصف و غير العادل، نريد أن نسن هذه الإجراءات التي لم يقم بها أحد من قبلي، حيث إن شركات الأدوية لم تكن ترغب في هذا، وقد أخذ مني الأمر وقتاً لتنفيذه.

وأوضح أن الرعاية الصحية الأمريكية، ستقوم ببحث ومراجعة الأسعار التي يدفعها المرضى، مشيراً إلى أنه بدلاً من دفع الأسعار الأعلى في القائمة، ستعمل إدارته على دفع السعر الأدنى ومطابقة هذا السعر مع بقية الدول، لضمان الحصول على السعر الأقل.