همسات الثقافي يمزج الألوان بإحساس الفنان في معرض تشكيلي منوع

الأحساء – جاسم العبود

في أجواء ربيعية فنية امتزجت الألوان مع عمق إحساس الفنان، وانبعثت نكهة الفنون من معرض تشكيلي منوع، قام على تنظيمه “فريق همسات الثقافي بالأحساء، مساء أمس الجمعة الموافق 20/11/2020، بمشاركة أكثر من خمسين فنان وفنانة، بين أشجار منتزه المشقر بالأحساء ..

صحيفة “دوت الخليج” حضرت المعرض والتقت بمدير “فريق همسات الثقافي” الأستاذ “هلال العيسى، وعن المعرض قال:

إن اهتمامنا الأساسي هو تنمية المواهب الفنية المتواجدة ضمن “فريق همسات”، ومن هذا المنطلق شاركنا في افتتاح “منتزه المشقر” بأكثر من خمسين فنان وفنانة تشكيلية، وشمل المعرض الفني على أكثر من ستين لوحه فنية جملت المكان، وكذلك شاركت اللجنة الإعلامية بالفريق بالتغطية الكاملة لهذا الحدث الكبير والجميل، الذي ابهج الجمهور المتواجد من كل قرى الأحساء ومدنها، وأضاف “العيسى” بأنهم متواجدين غدا السبت في نفس المكان ..

وأفاد العيسى” بأن الفريق هو الراعي الرسمي للمعرض بدعم ذاتي من كافة أعضائه، ووجه “العيسى” كلمة شكر للفنانة “مريم القنبر” المنسقة العامة للمعرض من جانب “فريق همسات الثقافي” قسم لجنة الفنون التشكيلية، التي بذلت من وقتها وجهدها في المتابعة خلال العشرين يوم الماضية ..

من جانبها عضو “فريق همسات الثقافي” والمنسقة العامة للمعرض الفنانة التشكيلية “مريم القنبر” قالت: بأن المعرض بدأ من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الحادية عشر مساءً، بمشاركة أكثر من خمسين فنان وفنانة من فريق “همسات الثقافي” تحت أشراف الأستاذ “هلال العيسى” ..

وأضافت “القنبر” بأن المشاركة في المعرض متنوعة، منها الفن التشكيلي، وفن الرسم المباشر، والرسم على الوجه، والمكياج السينمائي، والديكوباج، والكورشيه، والحرق على الخشب، والعديد من الفنون والأركان المتنوعة الأخرى ..

وفي كلمة للفنانة التشكيلية “غدير الكلثوم” المتخصصة في رسم البورتريه بالفحم والألوان عبرت فيها عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، وعن مشوراها الفني قالت: إن شغف الفن ولد معها منذ الصغر، حيث كانت ترى والدتها ترسم، ويوم بعد يوم يكبر لديها حب الرسم، حتى قررت أن تسير على خطى والدتها فأصبحت فنانة لما يقارب 21 سنة ..

شاركت “الكلثوم” في فعاليات رسم عديدة، منها “مربط الجابرية”، وتطمح “الكلثوم” للمشاركة في فعاليات فنية تساعها على تنمية قدرتها الفنية وتشارك من خلالها المجتمع بفنها ..

وأفاد الفنان التشكيلي “نواف فيصل ريحان” بأنه سعيد بالمشاركة في المعرض، وعن رحلته الفنية قال: أن بدايته في الرسم كانت منذ كان عمره أربع سنوات، فقد كان يرسم ويحاول تطوير نفسه، حتى اكتشف موهبته الفنية عام 2017 ، ومع ممارسة الرسم والمشاركة في المعارض الفنية اكتسب الخبرة وأصدقاء فنانين، وشكر “ريحان” فريق همسات الثقافي على جهودهم في تنظيم المعرض ..

الجدير بالذكر أن فريق “همسات الثقافي بالأحساء” نظم المعرض التشكيلي تزمناً مع افتتاح المنتزه، وسيمتد المعرض لمدة يومي الجمعة والسبت ..