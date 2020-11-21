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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في دعم التنمية البشرية 1442 بالمملكة السعودية، قام صندوق دعم التنمية البشرية هدف بالإعلان عن كافة الشروط المحددة وخطوات التسجيل للاستفادة من هذا الدعم، حيث تعتبر هدف من أكثر المؤسسات المعروفة بالمملكة السعودية والتي تعمل على التنمية البشرية هدف لجميع الباحثين عن عمل بجانب أنه يقوم بتقديم العديد من البرامج التي تعمل على تنمية المهارات، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقديم الدعم المادي ومساندة العديد من الأشخاص بسبب الظروف الصعبة.

شروط التسجيل في دعم التنمية البشرية

أولا حتى تتمكن في التسجيل موقع التنمية البشرية يجب توافر بعض الشروط التي تم تحديدها لجميع الأشخاص وهي كالآتي:

ينبغي أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية ووالدته سعودية، ويجب ألا لا يكون لديه أي وظيفة عند عملية تقديم، بالإضافة إلى عدم أن يكون هذا الشخص مسجل في التأمينات وعندما تقوم بترك الوظيفة يجب يكون مر عليها على الأقل ثلاث أشهر، بجانب أنه يتم الحصول على الدعم دون حد أعلى أو أدنى وذلك يتوقف على حسب المتدربين في هذه المنشأة.

خطوات التسجيل في صندوق التنمية البشرية

أولا يتم الذهاب إلى موقع صندوق التنمية البشرية وتحديد اختيار الأفراد ثم تقوم باختيار الخدمات سوف تجدها أمامك في الصفحة الرئيسية ثم تقوم بالضغط على إنشاء حساب وتضيف كافة البيانات المطلوبة وكتابتها بشكل صحيح، والتأكد منها ثم تضيف الخبرات والوظيفة التي تبحث عنها وتضيف أيضا المؤهل الخاص بك ثم تقوم برفع جميع المرافقات والضغط على كلمة تسجيل وتتأكد من أن تمت عملية التسجيل بشكل صحيح والتأكد أن البيانات التي قمت بإضافتها صحيحة.