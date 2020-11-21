نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض مصرف الراجحي والطريقة الصحيحة للاشتراك والحصول على قرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد مصرف الراجحي من أهم وأشهر وأقدم المصارف في المملكة العربية السعودية حيث يقدم خدمة طلب قروض مختلفة الأنواع للمواطنين السعوديين ،حيث يقوم هذا البنط بتوفير القروض للأرامل والمطلقين وأيضاً المتزوجين الذين في حاجة إلى قرض وقد اتاح طريقة التقديم عن طريق خطوات ميسره معلى صفحتة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق زيارة الحساب الخاص بالبنك على الإنترنت، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفو طريقة التقديم وشروط التقدم.

قروض مصرف الراجحي

طريقة فتح حساب تابع للبنك:

لتتمكن من الحصول على قرض من البنك عليك أولاً الحصول على حساب شخصي تابع للبنك ويتم ذلك عن طريق عدة خطوات:

ابدأ بالدخول على الصفحة الرسمية او الموقع الرسمي للمصرف على الإنترنت والموجود في هذا الرابط. ستظر لك عدة خانات تطلب منك تعبئة بياناتك الصحيحة قم بملأها كلها. تأكد من كتابة رمز التحقق بطريقة صحيحة. ستظهر لك نافذة منبسطة تطلب منك تأكيد عملية فتح الحساب للتأكيد انقر على خيار نعم. سيقوم الموقع بعد ذلك بالاتصال برقم هاتفك المحمول الذي أدخلته ويتظهر لك رسالة برمز التحقق الخاص بك. أدخل رمز التحقق بطريقة صحيحة ثم اضغط على كلمة التالي. ادخل البيانات الشخصية التي يحتاجها الموقع لتسجيل العميل ثم اضغط على كلمة التالي. ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور التي تريدها أن تكون لحسابك لتستطيع من خلالها الدخول على حسابك التابع للبنك. اضغط على التالي ثم اضغط على تسجيل الدخول ليكتمل تسجيل دخولك إلى حسابك في البنك بنجاح.

طريقة الحصول على قروض مصرف الراجحي:

بعد الحصول على حساب خاص بك في البنك يمكنك بكل سهولة الدخول وطلب التمويل من خلال إدخالك للبيانات المطلوبة وفي حلة قبول البنك لتوفير القرض لك سيتم إرسال رسالة إليك على هاتفك المحمول يوضح لك نجاح العملية.

يتم طلب القروض على خطوات بسيطة وهي:

ادخل على الحساب الخاص بك الذي تم إنشاءه مسبقاً. اضغط على خيار الخدمات المصرفية الغلكترونية التي يوفرها الموقع. قم باختيار والضغط على كلمة تمويل. اختر خيار التمويل الشخصي. اضغط على خيار التمويل الشخصي الوطني. ادخل كل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة مثل رقم الهوية ورقم الهاتف والاسم والجنسية. قم بإدخال البيانات الخاصة بالحساب البنكي التابع لك وطريقة السداد عن طريق الراتب الشهري. قم تحديد جميع الاتزامات المالية التي ستقوم بالاتزام بها. قوم بتحميل جميع الملفات التي تحتوي على الأوراق المطلوبة. يقوم الموقع في هذه الحالة بتحديد ما إذا كانت شروط القرض متوفرة مع صحة جميع البيانات المدخلة. اضغط على كلمة استمرار بعد بيان صحة المدخلات. قم بتحديد عدد الأقساط وفترة السماح للدفع ورد القرض. عندما يتأكد البنك أن العميل يستحق القرض يتم إرسال رسالة له بإتمام العملية وانه عليه التوجه لسحب القرض. في حالة الرغبة في مراجعة صحة الطلب أو الاستفسار يمكن للعميل الاتصال على رقم 818845.

شروط الحصول على قرض من البنك:

يجب أن تكون هويتك الوطنية جديدة وسارية.

يجب آلا يقل عمرك عن خمسة عشر عاماً لتحصل على القرض.

يجب أن تحصل على عنوان بريد وطني وعنوان بريد إلكتروني لتقوم بإدخالهم بشكل صحيح.

عليك الدخول والتسجيل في خدمة أبشر الإلكترونية فعن طريقها يتم توثيق الحساب المصرفي التابع لك.

يجب أن تدخل رقم الهاتف الخاص بك ويجب أن يكون هذا الهاتف تابع لخدمة المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لديك دفتر شيكات وبطاقات ائتمانية لتستطيع الاستفادة من كافة خدمات البنك.

يجب أن يكون المتقدم للقرض لا يعمل في أي الدولة وليس لدية أقرباء من الدجرة الأولى يعملون في الدولة.

الإقرار التام أنك بكامل قواك العقلية والمسئولية والقدرة على التصرف القانوني ليتم فتح حساب لك.

عليك الاطلاع جيداً على على كل الأحكام والشروط الخاصة بالبنك والموافقة عليها حتى تحصل على القرض.

المعلومات المطلوبة للحصول على قروض بنك الراجحي:

عند التقديم للحصول على قروض بنك الراجحي يطلب البنك من المتقدم بالطلب إخال مجموعة من البيانات بطريقة صحيحة أهمها:

البريد الإلكتروني روقم الهاتف الجوال للشخص المتقدم بطلب القرض. المنطقة التي يسكن فيها والعنوان. ادخال البيانات المتعلقة بدخل الفرد. معلومات عن الاتزامات المالية. اسم جهة العمل ومعلومات عنها. يطبي الموقع الإقرار بصحة تلك البيانات ثم الضغط على التالي. على المتقدم بالطلب إدخال نوع القطاع التابع له بالإضافة إلى راتبه الشهري ومنتج بطاقة الائتمان. يطل بيموقع تحميل عدة أوراق هامة منها الهوية الوطنية وأوراق تعريف الراتب وشهادة تحويل الراتب. بعد التأكد من ك البيانات سيوضح لك الموقع ورقة بجميع الأقساط الشهرية مع تحديد طريقة دفعها.

مزايا بنك الراجحي:

يعد ههذا البنك من أفضل البنوك في المملكة فهو يعمل على نطاق واسع يتبعه العديد من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة مما يسل الوصةل إليه والتعامل معه، كما يوفر كافة خدمات التحويل المالي ويسهلها على جميع الافراد.

لا تقتصر خدمات البنك على الخدمات المحلية بل يوفر الخدمات الدولية أيضاً حيث يمكن للعملاء تحويل مبالغ مالية من بنك الراجحي إلى أى بنك آخر في جميع أنحاء العالم مع وضع قواعد للتعاملات المالية وتحديد أقصى مبلغ يمكن إرساله.

يوفر البنك خدمة عملاء ممتازة حيث يمكنك في أي وقت التواصل معهم وذكر شكوتك أو طرح أي استفسار ليقوم البنك على الفور بتعامل مع أي مشكلة ويسعى لحلها كما تتوفر عدة طرق للاتصال وليس طريقة واحدة.

يهتم بنك الراجحي دائماً بتوسيع نطاق تعاملاته خاصة مع البنوك المشهورة في جميع أنحاء العالم وذلك توفير كافة الخدمات والتسهيل على العملاء في حالة الرغبة في ارسال أو استقبال أموال من البنوك الاخرى الداخلية والخارجية.

يوفر البنك خدمة تسمى من الباب للباب والتي تتيح للعميل استلام النقود المحولة إليه أو القروض التي طلب سحبها إلى باب منزله دون الحاجة إلى النزول وطلبها بنفسه وذلك اعتماداً على صحة العنوان المدون في حساب العميل التابع للبنك.

يتيح البنك خدمة إرسال واستلام أموال من بنوك عالمية بحد أقصى ثلاثين ألف ريال سعودي أما بالنسبة للتعامل بالدولار فمسموح بسحب عشرة آلاف دولار كحد أقصى وذلك طبقاً لسياسات وقوانين البنك.

إذا رغب العميل بسحب أكثر من هذا المبلغ يجب عليه التوجه إلى إدارة البنك والقيام بالعديد من الإجراءات بشروط وأحكام معينة للسماح له بالحصول على هذا المبلغ.