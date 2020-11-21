نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج نطاقات السعودي قرار الوزير برفع الحد الأدنى لاحتساب الأجور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إنشاء برنامج نطاقات السعودي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت إشراف الوزير أحمد ابن سليمان الراجحي وذلك لحساب نسبة التوطين في أماكن الإسكان والمنشآت وقد تم تقسيمها إلى عدة ألوان حسب نسبة التسكين، وفي الأونة ألاخيرة تم إصدار قرار وزاري بخصوص الحد الادني لاحتساب أجور المواطنين السعوديين الداخلين ضمن برنامج نطاقات وقد تم إضافة مجموعة من التعديلات، تابعوا معنا لتعرفوا المزيد حول هذا القرار.

برنامج نطاقات السعودي

قرار الوزير برفع الحد الأدنى لاحتساب الأجور:

أصدر الوزير أحمد ابن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قرار بزيادة الحد الأدني لاحتساب أجور المواطنين السعوديين في برنامج نطاقات لتصبح أربعة آلاف ريال بدلاً من ثلاث آلاف ريال.

جاء القرار الرسمي نصاً أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن أربعة آلاف ريال.

أما بالنسبة للعامل بمبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي فقد أوضح الوزير أحمد الراجحي أنه سيتم التعامل معه بالنصف فقط في نسبة التوطين التي يتم حسابها في نطاقات ،وكذلك الأجور ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف ريال سعودي.

قرارات هامة بشأن برنامج نطاقات السعودي:

أوضح الوزير أيضاً في قراره أن العاملين بدوام جزئي سيتم حسابهم بنسبة نصف عامل في البرنامج لمصلحة المنشأة أو الكيان التابع له ويعمل لديه وذلك على شرط أن يسدد الفرد جميع التأمينات الاجتماعية بمبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي كمستوى أدني كما يمنع حساب الفرد الذي يعمل في اكثر من كيانين.

هناك مجموعة من العاملين بنظام العامل المرن وهؤلاء يتم احتسابهم بثلث عامل سعودي على أن يتم كل عامل ما لا يقل عن مائة وثمانية وستون ساعة من العمل شهرياً بالإضافة إلى تسديد التأمينات.