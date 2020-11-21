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عمر شويل - جدة إليك الخطوات.. «الموارد البشرية»: آخر يوم على انتهاء مهلة تحديث الضمان الاجتماعي لاستمرار صرف المعاش، وضعت الموارد البشرية فقط يوم واحد على انتهاء المهلة التي تم تحديدها من أجل تحديث بيانات الضمان، حيث أعادت الموارد البشرية تذكير مستفيدي الضمان الاجتماعي بأهمية تحديث البيانات الخاصة بهم وأسرهم عبر الموقع المخصص لذلك موقع وزارة الموارد البشرية وأوضحت أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة عن تجديد البيانات للمستفيدين، هذا من أجل استمرار صرف معاش الضمان، هذا من أجل استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

اليوم يعتبر الاخير من أجل تحديث البيانات في الضمان الاجتماعي، حيث تم توضيح خطوات تحديث هذه البيانات من قبل وزارة الموارد البشرية، وعلى جميع الراغبين بذلك القيام بالخطوات التالية من أجل تحديث البيانات:

أولاً عليك الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك يجب الدخول من خلال إدخال بيانات النفاذ الوطني.

اضغط بعد ذلك على الملف الشخصي.

منها قم بالضغط على أيقونة تحديث البيانات.

عليك مراجعة كافة البيانات الخاصة بك التي قمت بتسجيلها مسبقاً.

في النهاية قم بالضغط على حفظ الطلب.

ارسل الطلب وتأكد من تحديث البيانات بعد إرسال رسالة التأكيد.

أهداف تحديث البيانات في حساب المواطن

تتحدث وزارة الموارد البشرية عن هذا الأمر وأن هذه الحملة جائت لعدد من الأسباب:

يعني وزارة الموارد البشرية نحو رفع مستوى جودة الخدمات التي يتم تقديمها ضمن برامج الضمان الاجتماعي..

تطوير آليات دعم الوزارة للمستفيدين وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

تسهم إلى نجاح عدد من البرامج والمبادرات من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا على جميع المستفيدين.

وصول مبلغ الضمان للمستحقين بطريقة متصفة بالكفاءة والعدالة والتكامل بين المعاش من الضمان الاجتماعي مع البرامج الداعمة الأخرى.