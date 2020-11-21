نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبكة زين السعودية وكيفية شحن رصيد زين والاستعلام عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شبكة زين السعودية من أشهر شبكات الهواتف المحمولة على الإطلاق في المملكة العربية السعودية وهي من الشبكات القوية التي تتيح لعملائها العديد من الخدمات منها إرسال واستقبال الرسائل وبطاقات الإنترنت وقد اتاحدت خدماتها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أو من خلال الاتصال على أرقام خدمة العملاء التابعة للشركة في أي وقت، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفو طريقة شحن الرصيد وكيف تستعلم عنه باستخدام تلك الشبكة.

شبكة زين السعودية

تعد هذه الشبكة من أقدم وأفضل الشبكات السعودية ولها العديد من الفروع المنتشرة في عدة دول أخرى غير المملكة العربية السعودية وقد أتاحت عدة طرق سهلة تمكنك من شحن رصيدك واستخدامه في المكالمات وإرسال الرسائل وأيضاً استخدام الإنترنت ويتم ذلك على خطوات بسيطة:

افتح هاتفك المحمول واختر التعامل بشريحة زين. اتصل على رقم 1717 ليتم شحن الرصيد. ستظر لك رسالة صوتية توضح لك مجموعة من التعليمات يجب اتباعها لتصل لمرحلة شحن الرصيد. يمكنك إرسال رسالة تطالب بها بشحن الرصيد دون الاتصال وذلك عن طريق إدخال كود الشحن *141*. إرسال الرسالة إلى رقم 1717 ليتم تحويل الرصيد الموجود في الكارت المسجل به الكود. يمكن أيضاً شحن رصيدك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشبكة على الإنترنت والدخول على حسابك الخاص. يمكنك أيضاً تحميل تطبيق شبكة زين على هاتفك المحمول من المتجر وشحن الرصيد من خلال هذا التطبيق.

معرفة رصيدك في شبكة زين السعودية:

يمكنك عبر الدخول على الموقع الرسمي للشبكة الاستفسار والاستعلام عن رصيدك المتبقي وذلك بعدة خطوات بسيطة: