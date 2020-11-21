تقنية البنات بالأحساء تحتفي بالذكرى السادسة لبيعة الملك سلمان حفظه الله

دوت الخليج – علي بن زيد – الأحساء

احتفلت الكلية التقنية للبنات بالأحساء بالذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وتوليه مقاليد الحكم، بإشراف عميدة الكلية الأستاذة ساره الصرعاوي في وسط إجراءات احترازية ووقائية متكاملة على مدى 4 أيام، هذا وقد أقامت خلالها العديد من الفعاليات تنوعت بين مسابقات وطنية وبعض العروض المرئية تضم تهاني بعض المنسوبات بتجديد البيعة والولاء والطاعة.

من جانبه أفادت الصرعاوي بأنها تأتي هذه الذكرى العزيزة على نفوسنا كمواطنين ونحن نشهد نهضة كبيرة نفاخر بها العالم بمختلف المجالات متمتعين بالأمن والاستقرار والرفاهية

ورغد العيش.

مشيرة عن نفسها ونيابة عن زميلاتها من منسوبات الكلية التقنية للبنات بالأحساء برفع أسمى عبارات التهنئة التي نجدد فيها ولائنا وانتمائنا لقياداتنا الرشيدة على السمع والطاعة سائلة من الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا من كل مكروه وأن يديم على وطننا أمنه وعزه واستقراره.

وأكدت بدورها منسقة العلاقات العامة والإعلام بالكلية الأستاذة هدى النعيم بأن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة على كل مواطن ومواطنة، وهي احتفاء بفترة تملؤها الإنجازات التي تنقش في تاريخ الوطن، فترة زاخرة بالعطاء، داعية الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يسدده في قيادة مسيرة الوطن نحو المزيد من البناء والنهضة.