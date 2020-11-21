نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي 2021 : خطوات فتح حساب جاري والحصول على البطاقة الائتمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي يعد من أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك العديد من الخدمات للعملاء إلى جانب الكثير من التمويلات الميسرة للمواطنين والمقيمين بالمملكة كما يعد بنك الراجحي أحد أشهر البنوك التي يعتمد نظام تعاملاتها البنكية على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المعاملات والخدمات البنكية المقدمة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات فتح حساب جاري بالمصرف وأهم خطوات تفعيل البطاقة الائتمانية.

شروط فتح حساب جاري بمصرف الراجحي

هناك مجموعة مهمة من الشروط يجب توافرها لكي يتمكن العميل من فتح الحساب بالبنك وهذه الشروط جاءت كالتالي:

يتوجب على المتقدم لفتح الحساب أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية ذات صلاحية سارية.

لا يقل سن المتقدم عن خمسة عشر عاماً.

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب خاص بمنصة أبشر.

تسجيل رقم جوال خاص بالمتقدم صادر من أحد مزودي الخدمة بالمملكة.

يجب التأكد من صحة البريد الإلكتروني والعنوان الوطني الخاص بالمتقدم.

يجب على المتقدم لفتح الحساب تقديم إقرار بأنه لا يشغل هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أي منصب سياسي.

تقديم إقرار من العميل بأنه كامل الأهلية وقواه العقلية سليمة ولديه القدرة على التصرف وفتح الحساب.

يجب على العميل أن يقوم بالإطلاع على الشروط والأحكام المعلنة من جانب البنك لفتح الحساب.

يقوم العميل بزيارة فرع البنك لإكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتواقيع.

خطوات فتح حساب جاري بمصرف الراجحي

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك. الضغط على خيار فتح حساب جاري. الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها. إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة مع التأكد من صحتها. يتم إدخال كود التحقق المتواجد على الشاشة بعد ذلك يتم الضغط على التالي. سوف يتم إرسال رسالة عبر جوالك تحمل كود تفعيل الحساب يجب القيام بإدخاله في مكانه الصحيح. بعد ذلك قم بالدخول إلى حسابك الخاص بمنصة أبشر وذلك من أجل توثيق الحساب.

خطوات الحصول على البطاقة الائتمانية (المباشر للأفراد)

الدخول إلى موقع البنك ومنها يتم الذهاب إلى خيار المباشر للأفراد.

قم باختيار البطاقة الائتمانية.

قم بالضغط على خيار طلب بطاقة جديدة.

أدخل البيانات المطلوبة وقم باستكمال باقي الخطوات.

المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الائتمانية