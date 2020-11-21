- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صك عقاري من وزارة العدل وطباعة الصك بخطوات بسيطة بالصور في المقال التالي
عمر شويل - جدة استعلام عن صك عقاري هى أحد أهم الخدمات التى تقدمها وزارة العدل إلكترونياً ضمن حملة التسهيلات الجديدة التى توفرها الوزارة إلى جميع المواطنين فى أنحاء المملكة دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو أحد فروعها توفيراً إلى الجهد والوقت، حيث يستطيع المواطن الإستعلام عن الصك العقاري من اى مكان واي وقت، دعونا نوضح لكم عبر موقعكم ثقفني طريقة الإستعلام عن الصك العقاري بخطوات بسيطة ومختصرة وآلية طباعة الصك.
استعلام عن صك عقاري
تسعى الحكومة السعودية خلال الفترة الأخيرة فى تحويل الصكوك العقارية من ورقية إلى إلكترونية من أجل تفادي العديد من المشاكل التى طرأت فى الفترة الأخيرة من أبرزها (عمليات التزوير، ازدواج الصكوك، إضافة على ذلك إثبات الملكية) حيث يعد الصك العقارى المثبت لعقارات الدولة هى الطريقة الصحيحة التى يستطيع المواطن السعودي من إثبات الملكية على الأرض السكنية أو العقار، لذا يعد الإستعلام عن الصك العقاري من الأمور الهامة التى يجب التعرف على المواطنين التعرف على خطواتها.
طريقة الإستعلام عن صك عقاري
- الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية.
- الضغط على الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
- الضغط على كلمة”المزيد” والتى تجدها فى قائمة الخدمات الإلكترونية.
- القيام بإختيار”كتابات العدل” والتى تجدها بعد الضغط على”المزيد”.
- الضغط على”الإستعلام عن الصك العقاري”.
- الضغط على كلمة الدخول.
- تسجيل البيانات المطلوبة والتى تحتوي على (رقم الصك، وتاريخ الصك).
- فى النهاية القيام بالضغط على استعلام بعدها بلحظات ستظهر أمامك كافة تفاصيل الصك العقاري مثل (رقم المخطط، رقم الصك، المدينة) وباقى التفاصيل التى ترغب فى معرفتها.
خطوات طباعة صك عقاري
يتمكن المواطنين السعوديين من طباعة الصك العقاري من خلال القيام بالدخول إلى موقع وزارة العدل بعدة خطوات بسيطة وسهلة كما يلي:
- الدخول إلى الصفحة الرسمية لموقع وزارة العدل.
- الضغط على الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
- إختيار كتابات العدل.
- الضغط على الإستعلام عن صك.
- إتمام عملية الدخول من خلال النفاذ الوطني من خلال التسجيل السابق فى أبشر الإلكتروني، حيث يتطلب منك ادخال كلمة المرور والاسم المسجلين في أبشر.
- التحقق من الرمز المرئي.
- تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة مثل (رقم الصك، رقم الهوية)
- الضغط على كلمة الإستعلام، ثم القيام بالضغط على بيانات الصك.
- تسجيل البيانات المطلوبة والتى تحتوي على (نوع الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهوية).
- الضغط على التالي.
- تسجيل رمز التحقق المرسل، ثم الضغط على عرض الصك.
- فى النهاية تقوم بالضغط على طباعة الصك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام عن صك عقاري من وزارة العدل وطباعة الصك بخطوات بسيطة بالصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.