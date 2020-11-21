نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صك عقاري من وزارة العدل وطباعة الصك بخطوات بسيطة بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن صك عقاري هى أحد أهم الخدمات التى تقدمها وزارة العدل إلكترونياً ضمن حملة التسهيلات الجديدة التى توفرها الوزارة إلى جميع المواطنين فى أنحاء المملكة دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو أحد فروعها توفيراً إلى الجهد والوقت، حيث يستطيع المواطن الإستعلام عن الصك العقاري من اى مكان واي وقت، دعونا نوضح لكم عبر موقعكم ثقفني طريقة الإستعلام عن الصك العقاري بخطوات بسيطة ومختصرة وآلية طباعة الصك.

استعلام عن صك عقاري

تسعى الحكومة السعودية خلال الفترة الأخيرة فى تحويل الصكوك العقارية من ورقية إلى إلكترونية من أجل تفادي العديد من المشاكل التى طرأت فى الفترة الأخيرة من أبرزها (عمليات التزوير، ازدواج الصكوك، إضافة على ذلك إثبات الملكية) حيث يعد الصك العقارى المثبت لعقارات الدولة هى الطريقة الصحيحة التى يستطيع المواطن السعودي من إثبات الملكية على الأرض السكنية أو العقار، لذا يعد الإستعلام عن الصك العقاري من الأمور الهامة التى يجب التعرف على المواطنين التعرف على خطواتها.

طريقة الإستعلام عن صك عقاري

الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية. الضغط على الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. الضغط على كلمة”المزيد” والتى تجدها فى قائمة الخدمات الإلكترونية. القيام بإختيار”كتابات العدل” والتى تجدها بعد الضغط على”المزيد”. الضغط على”الإستعلام عن الصك العقاري”. الضغط على كلمة الدخول. تسجيل البيانات المطلوبة والتى تحتوي على (رقم الصك، وتاريخ الصك). فى النهاية القيام بالضغط على استعلام بعدها بلحظات ستظهر أمامك كافة تفاصيل الصك العقاري مثل (رقم المخطط، رقم الصك، المدينة) وباقى التفاصيل التى ترغب فى معرفتها.

خطوات طباعة صك عقاري

يتمكن المواطنين السعوديين من طباعة الصك العقاري من خلال القيام بالدخول إلى موقع وزارة العدل بعدة خطوات بسيطة وسهلة كما يلي: