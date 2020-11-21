نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى للسعوديين بشأن حصول المملكة على لقاح كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح "كورونا المستجد" في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك، خلال كلمة لوزير الصحة ضمن برنامج "قمة قادة مجموعة العشرين"، الذي يواصل أعماله في العاصمة الرياض، ويتناول جملة من العناوين والموضوعات ذات العلاقة بأعمال القمة.

وأكد وزير الصحة أن "رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بذلت جهودًا في الحد من تداعيات كورونا عالميا، حيث قدمت 500 مليون دولار لتقديم المساعدات الدولية بطريقة فاعلة، بالتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمات للجميع.

وأبرز الوزير، جهود حكومة المملكة لرفع جاهزية القطاع الصحي في الداخل لمواجهة (كوفيد-19)، من خلال اتخاذ كثير من الإجراءات المتمثلة في مضاعفة عدد أسرّة العناية المركزة وتدريب الكوادر وتشجيع برامج التطوع الصحي والتوزيع الإقليمي، إلى جانب زيادة عدد أسرّة المستشفيات بنسبة 50%، وإنشاء عيادات متنقلة وذات مسارات مخصصة للسيارات، وإنشاء مستشفيات ميدانية، وكذلك توفير أدوية ومستلزمات طبية بكميات كافية لـ12 شهرًا، إلى جانب إطلاق عدد من التطبيقات.