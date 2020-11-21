نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن صدور توجيهات سامية بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن.

صرح بذلك سفير خادم الحرمين لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وقال السفير: صدرت التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن، والتي توقفت بسبب جائحة "كورونا"، موضحًا أن هذا يأتي "كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة".

وأوضح السفير أن "عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام ٢٠١٨ وحتى التوقف بسبب الجائحة، بلغ أكثر من ١٣٥ ألف تأشيرة عمل ( فرصة عمل)، ما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن، وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الأشقاء هناك".