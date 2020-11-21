نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز القضايا على مائدة قمة قادة العشرين التي ترأسها المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأتي قضايا استعادة النمو ومواجهة جائحة كورونا على رأس القضايا التي سيتناولها قادة مجموعة العشرين في قمتهم اليوم السبت.

وذكرت «العربية» في تقرير لها، أنَّ دول مجموعة العشرين ضخّت خلال الفترة الماضية 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي لاستعادة التعافي.

كما كانت هناك برامج مكثفة لدعم عملية الأبحاث للتوصل لحلول ولقاحات لجائحة كورونا، إضافة إلى عقد مؤتمرات على هامش القمة للتباحث حول كيفية التوزيع العادل لقاحات كورونا على الدول سواء الغنية أو الفقيرة.