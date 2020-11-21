نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير هواوي الذكية بتقنية الجيل الخامس خصومات حتى 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير هواوي هي الأكثر تميزًا لهذا الأسبوع، حيث أن عروض مكتبة جرير اليوم وكل أسبوع تتضمن مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، سواء الشاشات الذكية بتقنيات متعددة، وبمقاسات مختلفة، أو أيضًا عروض جرير للجوالات والتي تحتوي على فئات مختلفة من الجوالات من بينها مثلًا عروض جرير ايفون 11 أو جميع أجهزة الآيفون الجديدة، بالإضافة إلى جرير سامسونج، وكافة أنواع الهواتف التي يقبل عليها للشراء من قبل الطلاب، والمواطنين بشكل عام.

عروض جرير هواوي

يمكن الحصول على هواتف هواوي الذكية من خلال مكتبة جرير، والتي تقدم خصومات تصل إلى 40% هذا الأسبوع، وقد يكون السبب في ذلك هو التزامن مع شهر نوفمبر، والذي يتوافق مع الجمعة البيضاء، ومن أهم العروض المميزة لجوالات هواوي:

لديك فرصة اقتناء هواوي بي 40 برو بلس المميز، والذي يحتوي على الكثير من المميزات، التي تجعل منه الفئة الأمثل من فئات الهواتف الذكية، فسعة التخزين به تصل إلى 512 جيجا بايت، كما أنه متاح منه اللون الأسود، ويعمل بتقنية الجيل الرابع، احصل عليه الآن من المكتبة بسعر 4499 ريال سعودي.

كما أن هناك هاتف هواوي ميت 30 برو، بسعة التخزين 256 جيجا بايت، متاح منه في مكتبة جرير الآن اللون الأسود، واللون الفضي أيضًا، والذي يعمل بتقنية الجيل الرابع، بسعر 2699 ريال سعودي، وخصم يصل إلى 31%، أو احصل على جوال هواوي بي 40 برو الجيل الخامس، ولكن سعة التخزين التي تصل إلى 256 جيجا بايت، باللون الأسود متوفرالآن بخصم 13% في مكتبة جرير، أي أنك أمام فرصة اقتنائه بسعر 3349 ريال سعودي.

بينما هاتف هواوي بي 40، تصل به سعة التخزين إلى 128 جيجا بايت، يعمل بتقنية الجيل الخامس، بسعر يصل إلى 2399 ريال سعودي، وخصم يصل إلى 16%.

عروض جرير لجوالات هواوي 2020

وهناك عروض أخرى على أحدث الجوالات التي تطلقها شركة هواوي المميزة، فهناك هواوي نوفا 7 بسعة التخزين 256 جيجا بايت، متاح منه اللون الأرجواني المميز، ويعمل بتقنية الجيل الخامس، فقط بسعر 1599 ريال سعودي وخصم يصل إلى 16%، كما أن هناك هاتف هواوي واي 7 برايم 2019، بسعة التخزين 64 جيجا بايت، موجود بخصم يصل إلى 38%.