نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين شهر نوفمبر وجدول مواعيد نزول رواتب المعاشات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاشات المتقاعدين 1442/2020 يتساءل عنه الكثير من الموظفين المدنيين والعسكريين، حيث قامت التأمينات الاجتماعية بتحديد تاريخ نزول رواتب التقاعد 1442، كما تقوم التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن مواعيد صرف معاشات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة،حيث تحرص الحكومة السعودية في توفير مناخ اقتصادي واجتماعي لكافة المواطنين بالمملكة في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد صرف رواتب التقاعد 1441، وكيفية احتساب راتب التقاعد المدني، واستعلام معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين وطباعة تعريف بالمعاش عبر الدخول إلى المؤسسة العامة للتقاعد الخدمات الإلكترونية، حيث تقوم الحكومة السعودية بالاعتماد على المنظومة التكنولوجية و التحول الرقمي في تقديم الخدمات والاستعلامات للمواطنين والمقيمين بالمملكة في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030..

موعد صرف معاشات المتقاعدين 1442

يتساءل قطاع كبير من المواطنين المحالين إلى المعاش عن موعد صرف معاشات المتقاعدين وكيفية احتساب الراتب التقاعدي، حيث يتم صرف رواتب التقاعد بالتقويم الميلادي ضمن جدول محدد هو جدول صرف رواتب المعاشات 1442 لكل الشهور، حيث تحرص المملكة على عرض جدول بمواعيد صرف معاشات المتقاعدين 2020.

متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

سيتم صرف #معاشات_المتقاعدين بالتاريخ الهجري يوم ٧ محرم ١٤٤٢، أما تاريخ نزول معاشات المتقاعدين بالتقويم الميلادي سيكون يوم ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠، ونقدم لكم في السطور التالية جدول بمواعيد صرف معاشات التقاعد في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٢٠.

جدول مواعيد رواتب المعاشات 2020

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عبر الصفحة الرسمية لها على توفير جدول مواعيد صرف معاشات العسكريين والمدنيين بالمملكة واستعلام رواتب المتقاعدين برقم السجل، ويتم إضافة بدل غلاء المعيشة على رواتب المعاشات بداية من شهر مايو 2020، حيث بلغت رواتب المعاشات للمتقاعدين حوالي 81.7 مليار ريال سعودي، وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد على المتقاعدين على ضرورة سرعة بلاغ المؤسسة في حالة حدوث أيه تغييرات في حالة المتقاعد سواء حصوله على وظيفة أو في حالة وفاة المتقاعد وفي حالة زواجه، تجنباً لتعرض المستفيد إلى دفع مبالغ مالية كبيرة.

جدول نزول رواتب المتقاعدين 1442

نعرض لكم فيما يلي جدول صرف رواتب المتقاعدين 1442 هجرية حيث باقي على نزول معاشات المتقاعدين لشهر ذي الحجة 13 يوما، أما عن مواعيد جدول صرف معاشات المتقاعدين لعام 1442 سيكون على النحو التالي:

تنزل رواتب المتقاعدين يوم 24 شهر سبتمبر2020 الموافق 7 محرم 1442. موعد رواتب المتقاعدين يوم 25 أكتوبر2020 الموافق يوم 8 صفر 1442. نزول رواتب المتقاعدين يوم 25 نوفمبر2020 الموافق يوم 10 ربيع الأول 1442. موعد رواتب المتقاعدين يوم 24 ديسمبر2020 الموافق يوم 9 ربيع الثاني 1442.

طلب تعريف بالمعاش للمتقاعدين

وفرت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة إلكترونية مميزة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وهي خدمة طباعة تعريف بالمعاش عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، وهذه الخدمة تخدم قطاع كبير من المتقاعدين حيث توفر الوقت والجهد على المشتركين، فلم يعد المتقاعد بحاجة إلى أحد مقرات المؤسسة من أجل طلب تعريف براتب التقاعد، ويتم ذلك من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة والتقاعد، ويستطيع المتقاعد في أي زمان ومكان الحصول على تعريف بالمعاش مصدق ومختوم من المؤسسة العامة للتقاعد، ويمكن استخدام هذا التعريف كوثيقة رسمية في أي جهة تطلبها من المتقاعد.

موعد صرف معاشات المتقاعدين لشهر أكتوبر

سيتم نزول معاشات المتقاعدين لهذا الشهر يوم 25 أكتوبر 2020 ميلادية الموافق 8 ربيع الأول 1442 هجرية، وحسب عداد نزول الرواتب فأنه باقي حوالي 12 يومًا على تاريخ صرف رواتب التقاعد الشهر الجديد، كما نبهت المؤسسة العامة للتقاعد بضرورة الدخول على البوابة الإلكترونية لتحديث بيانات المستفيدين من المعاش، حتى يتم التواصل بين المؤسسة والمشتركين بشكل جيد، وحتى يتمكن المشترك المستفيد من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، كما يكون المشترك من خلال التحديث على دراية بكافة المستجدات حول معاشات المتقاعدين وجدول مواعيد صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري.

نتابع معكم مواعيد صرف رواتب المتقاعدين ما العسكريين والمدنيين في المملكة العربية السعودية، حيث يتابع أصحاب المعاشات تاريخ نزول الراتب كل شهر، ونجد الكثير من الأسئلة حول متى ينزل المعاش ورواتب المتقاعدين وكيفية حساب راتب التقاعد للعسكريين والمدنيين، وكل هذه التساؤلات قد قمنا بعرضها من خلال هذا التقرير عبر موقعنا المتميز موقع ثقفني.