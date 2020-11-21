نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة قروض مصرف الراجحي والشروط المطلوبة 1442 وطريقة فتح حساب جاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي يعد أحد أعرق البنوك الإسلامية ليس في المملكة العربية السعودية بل في العالم الإسلامي كله، فقد بدأ نشاطه في المملكة منذ عام 1957 ميلادية، كما أنه لديه عدد من الفروع خارج المملكة في العديد من الدول الإسلامية، حيث يمتلك مصرف الراجحي فرعاً في دولة ماليزيا اعتباراً من عام 2006، وفي دولة الكويت الشقيقة اعتباراً من عام 2010، وفي دولة الأردن الشقيقة اعتباراً من عام 2011، ويمتلك مصرف الراجحي خبرة كبيرة في مجال الأعمال المصرفية وأيضاً الأنشطة التجارية تزيد عن 50 عاما، ويقدم مصرف الراجحي العديد من برامج القروض أو التمويل سواء للأفراد أو للشركات والمؤسسات وسوف نتناول في هذه المقالة الشروط الخاصة بالحصول على قرض من مصرف الراجحي ، وحاسبة قروض مصرف الراجحي، حيث يتيح مصرف الراجحي للمواطنين الحصول على قرض في أقل من 30 دقيقة فقط.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض مصرف الراجحي 1442:-

لدي مصرف الراجحي العديد من برامج التمويل الشخصي للأفراد والذي يمكنهم من الحصول على قرض في أقل من 30 دقيقة فقط، وذلك عبر اجراءات ميسرة وسهلة ووفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يمكن الحصول للمواطنين والوافدين الحصول على ذلك القرض لاستخدامه في سد الاحتياجات الضرورية الخاصة به مثل تجديد الاثاث أو لتسديد أقساط أحد الابناء بالمدرسة أو الزواج.

ويوفر مصرف الراجحي العديد من أنواع التمويل سواء للمواطنين السعوديين أو المقيمين على أرض المملكة، مثل تمويل (وطني)، تمويل (وطني المرن للعملاء الموشكين على التقاعد) التمويل بضمان العقار، وتمويل السيارة.. إلخ

شروط التمويل الشخصي (وطني):-

حدد مصرف الراجحي عدة شروط للحصول للمواطنين السعوديين للحصول على تمويل وطني

العمر لا يزيد عن 65 عام عند أجل انتهاء استحقاق التمويل.

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل يعمل لدي جهة معتمدة مسبقاً في المصرف.

لا يقل مجموع الدخل لطالب التمويل والمتضامن عن 10.000 ريال سعودي في حالة التمويل المشترك.

القيام بتحويل الراتب من جهة العمل إلى الحساب لدي مصرف الراجحي ويكون مدعوماً بخطاب من جهة العمل بتحويل الراتب.

في حالة التمويل المشترك يجب أن يكون طالب التمويل والمتضامن لديهم حساب لتحويل الراتب لدي مصرف الراجحي.

حاسبة التمويل الشخصي:-

يمكن احتساب قيمة التمويل أو القرض الذي سيتم الحصول عليه من مصرف الراجحي من خلال حاسبة التمويل الشخصي، حيث يقوم المتقدم بتحديد الجنسية والقطاع الوظيفي، والراتب الشهري لمعرفة قيمة التمويل.

طريقة فتح حساب جاري لدي مصرف الراجحي:-

أتاح مصرف الراجحي للأفراد فتح حساب جاري وذلك بخطوات بسيطة ودون زيارة فرع مصرف الراجحي، وذلك في حالة توافر الشروط المطلوبة في نموذج حساب جاري لدي المصرف.

1- الدخول على موقع مصرف الراجحي لإنشاء حساب جاري.

2- قراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الإجابة عن الأسئلة الموجودة بالنموذج واختيار الإجابات من القوائم وذلك كما هو موضح بالنموذج التالي:-