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عمر شويل - جدة شروط نقل ملكية السيارة في المملكة العربية السعودية ، لقد كثر البحث في الأيام القليلة الماضية عن كيفية نقل ملكية سيارة أو مركبة في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كيفية نقل ملكية السيارة ، و شروط نقل ملكية السيارة ، و ماهي الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم نقل الملكية للسيارة بنجاح ، و سنتعرف أيضاً عن ما هي التكلفة الخاصة بعملية نقل الملكية ، و سنتعرف سويا أيضاً عن ما هي الحالات التي لا يمكن فيها للأفراد نقل الملكية الخاصة بالسيارات.

شروط نقل ملكية السيارة في المملكة العربية السعودية

هناك عده شروط قد وضعتها المملكة العربية السعودية لكي يتم نقل الملكية بين الأشخاص بعضهم البعض ، وقد تم وضع قانون نقل ملكيه السيارات في الدولة في السنوات الماضية وذلك من اجل انه قد يقوم شخص بشراء سياره مستعمله ويحتاج هذا الفرد إلى نقل ملكيه السيارة من شخص البائع إلى نفسه ، فقد قامت الحكومة بوضع عده شروط لتنظيم عمليه نقل الملكية وهذه الشروط هي :

يجب توفر صوره الهوية للشخص.

يجب توافر رخصه السيارة.

يجب تواجد مع الفرد عقد بيع من إحدى المعارض المعتمدة في السعودية.

إذا كان المشتري غير سعودي يجب إحضار صوره الإقامة مع تعريف مصدق من الكفيل الخاص به.

صوره لرخصه القيادة.

يجب إحضار ملف لحفظ الأوراق.

إذا كان نقل ملكيه سياره دبلوماسيه يجب إحضار خطاب من وزاره الخارجية يتم الطلب به بنقل الملكية.

ما هي خطوات نقل ملكية السيارة

هناك عده خطوات يجب على الشخص اتباعها من اجل نقل ملكيه السيارة من البائع للمشتري بشكل صحيح ، وهذه الخطوات هي:

تقوم بدفع الرسوم الخاصة بخدمه النقل. يجب على الفرد عمل عقد مبايعه موثقه أو توثيق عقد البيع. يجب على الفرد الذهاب إلى احد مقرات هيئه المرور يقوم بدفع التامين وجميع المخالفات المرورية الموجودة على السيارة بعد ذلك تقوم باستلام اللوح جديده من هيئه المرور واستلم رخصه السيارة وان لم تستلم هم تقوم هيئه المرور بإرسالها إليك عبر البريد.

تكلفة نقل ملكية السيارات

قامت هيئه المرور في السعودية بتحديد مبلغ نقل نقل السيارة ويجب على أي شخص يريد نقل الملكية أن يقوم بدفع 150 ريال سعودي إذا كانت السيارة خاصه، أما إذا كانت نقل الملكية ملكيه سياره عامه فقد قامت إدارة المرور بتحديد مبلغ 300 ريال سعودي.

ماهي الحالات التي لا يمكن فيها نقل الملكية

هناك عده حالات قامت بتحديدها هيئة المرور وهذه الحالات هي: