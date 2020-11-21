كم سعر ومواصفات هواوي huawei nova 7 5g

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عمر شويل - جدة أعلنت شركه هواوي عن إطلاقها لعده هواتف ذكيه جديده ومنها هواوي huawei nova 7 5g الجديد التي أعلنت عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت أيضا عن مواصفات الهاتف مع الاهتمام بالوزن والمعالج الذي يدعمه الهاتف بحيث يكون أول هاتف 5g تم توفيره من شركه هواوي، وللأسف أيضا الهاتف لا يدعم خدمات جوجل بسبب الخلاف بين جوجل وشركه هواوي.

مواصفات هواوي huawei nova 7 5g

أعلنت شركه هواوي عن إطلاقها لهاتف هواوي huawei nova 7 5g الجديد كما أعلنت عن مواصفات الهاتف التي سوف نلخصها لكم كالاتي:

أبعاد الهاتف 160.64×74.33×7.96 ملي.

الهاتف يزن 180 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين من نوع نانو.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الخامس مثل هاتف huawei mate 40.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من المعدن.

الهاتف يدعم شاشه ذات الثقب من نوع oled كما في huawei nova 8 se بمساحه 6.53 انش تأتي بدقه 2400×1080 fhd وبمعدل كثافه بكسلات 403 بكسل مع دعمها لنظام dark mode لتحويل النظام إلي اللون الأسود.

الهاتف يدعم ذاكره 256 جيجا بايت من نوع ufs 2.1 مع ذاكره عشوائية اخرى بسعة 8 جيجا بايت.

الهاتف يدعم معالج من نوع kirin 985 5g بتكنولوجيا 7 نانو ومعالج رسومي اخر من نوع mali-g77 لدعم الهاتف أثناء استخدامه.

الهاتف لا يدعم مكان لكارت ميموري.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية للهاتف تتميز بوجود اربع كاميرات الأولي بدقه 64 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 8 ميجا بكسل أما الكاميرا الرابعة تتميز بدقه 2 ميجا بكسل بالإضافة إلي فلاش ليد.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء أثناء استخدام الهاتف.

الهاتف يدعم بصمه اصبع اسفل الشاشة مع وجود بصمه وجه.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 4000 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوه 40 وآت.

ألوان الهاتف اللون الفضي والأسود والبنفسجي.

الهاتف يدعم أسكرينه للشاشه و راس شاحن و دبوس معدني و جراب لحماية الظهر و سماعه أذن ووصله usb type c.

سعر هواوي huawei nova 7 5g

أعلنت شركه هواوي عن هاتف هواوي huawei nova 7 5g كما أعلنت عن سعره أيضا وهي 1560 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 7000 جنيه مصري، كم يمكنك معرفه سعر سعر سامسونج samsung galaxy s20 ultra.