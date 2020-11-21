نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بدون كفيل تبدأ من 5 الآف ريال للمواطن والمقيم من البنك الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون كفيل هي من أهم القروض التي يتم البحث عنها من فئة كبيرة من المواطنين داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، ويعد البنك الأهلي التجاري من أهم البنوك التي تقدم قروض بدون كفيل وبهامش ربح 0%، حيث يعمل البنك الأهلي التجاري علي الانفراد بتقديم أفضل أنواع القروض التي يحصل عليها العملاء الشباب والرجال والنساء بجميع الفئات العمرية، حتي يستطيع كل مواطن تحقيق الهدف الذي يسعى إليه، ويطرح البنك الأهلي التجاري قروض بدون كفيل لمدة قصيرة الأجل تبدأ من 3 شهور أو 6 شهور أو عام وفق رغبة كل عميل علي حده، ويتوفر الحصول علي سيولة نقدية متميزة تصل الي مبلغ مليون ونصف ريال كي تناسب جميع الأشخاص العاملين داخل المملكة، ويعطي البنك الأهلي فرصة للمواطنين السعودين بالإضافة إلى المقيمين بالمملكة من أجل التقديم للحصول علي قرض بدون كفيل قصير الأجل والحصول عليه خلال ساعات قليلة.

مزايا قروض بدون كفيل من البنك الأهلي التجاري

هامش ربح القروض الخاصة من البنك الأهلي التجاري 0% ولا يتم دفع أي هامش ربح لمدة 6 شهور.

توفير مبلغ تمويل يبدأ من 5000 الآف ريال مع عدم وجود حد أقصي لمبالغ التمويل تصل إلى 1.5 مليون ريال كحد أقصي لمبالغ التمويل النقدي.

توفير فترات سداد متنوعة تبدأ من 3 شهور وحتي عام.

حصول العميل علي موافقات فورية لأي مبلغ تمويل يختار ه العميل وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

أساسيات وشروط قروض بدون كفيل من البنك الأهلي التجاري

يصرف البنك الأهلي التجاري قروض بدون كفيل لجميع العملاء المواطنين والوافدين بناءً علي توافر بعض شروط الصرف التي يجب توافرها في كل عميل، سواء كان العميل مواطناً سعودياً أو وافداً يعمل داخل المملكة، ومن هذه الشروط:

راتب العميل الذي يحمل الجنسية السعودية يجب ألا يقل عن 3000 ريال، كما يجب أن لا يقل راتب العميل الوافد عن 4000 الآف ريال، ويجب أن يعمل المواطن السعودي بأي جهة عمل لفترة زمنية لا تقل عن شهر واحد، ومرور فترة عمل علي الوافد لا تقل عن عام بأي جهة عمل.

سن العملاء السعوديين يجب أن لا يقل عن 18 عام، و22 عام للوافدين، بشرط عدم مرور 60 عام علي عمر العميل عند تحصيل أخر قسط من أقساط التمويل الذي تم الحصول عليه.

رابط التقديم علي قرض بدون كفيل من البنك الأهلي التجاري

يمكن التعرف علي تفاصيل القروض الخاصة بدون كفيل من البنك الأهلي وطلب التمويل من خلال رابط التسجيل التالي: طلب قرض، ويتم طلب التمويل من خلال تسجيل مبلغ القرض الذي يناسب كل عميل.