نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة مستعملة بدون كفيل بفترة سداد 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من شركات التمويل التي تعمل في المملكة العربية السعودية التي توفر لك فرصة الحصول على مبلغ مالي لتملك سيارة أحلامك، ويمكن الوصول لأي من هذه الشركات المرخصة من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تعتبر قائمة الشركات المرخصة والمعتمدة لديها موثوقة ويمكن التعامل معها، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة، أو عن طريق زيارة أي من فروع تلك الشركات، أو عبر التواصل معهم عبر أرقام الهواتف الخاصة بها، ومن أبرز تلك الشركات شركة اليسر للإجارة والتمويل.

شركة اليسر للإجارة والتمويل إحدى شركات عبد اللطيف العيسى، والتي تعتبر واحدة من الشركات البارزة في السوق السعودي التي يقصدها الكثير من العملاء، سواء المواطنين أو المقيمين، وذلك لما توفره من حلول تمويلية مختلفة، والإجراءات البسيطة في طرق التعامل معها، سواء تمويل السيارات، أو التمويلات الشخصية، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة للعميل، إضافة إلى ذلك فإن شركة اليسر واحدة من الشركات المالية المرخصة من قبل مؤسسة النقد في المملكة، بعدد من الأنشطة، بما فيها الإيجار التمويلي، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المتقاعدين.

وعلى غرار تمويل السيارات، توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل، إمكانية الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 750 ألف ريال سعودي، من خلال رابط تمويل 750 ألف ريال بدون كفيل، ولكن حتى تتمكن من الحصول على المبلغ يجب أن تتوافر في العميل الشروط التي تم وضعها من قبل الشركة، من بينها كشف حساب بنكي، ويمكن التواصل مع الشركة بأكثر من وسيلة للاستفسار حول المنتج، سواء عبر رقم الهاتف، أو عبر نموذج اتصل بنا المتوفر على موقع شركة اليسر الرسمي.

مزايا تمويل شركة اليسر

إمكانية تمويل سيارة مستعملة أو جديدة.

إمكانية الحصول على مبلغ التمويل دون الحاجة لوجود كفيل.

فترة سداد تصل إلى 60 شهراً.

هامش ربح تنافسي.

شروط الحصول على التمويل

راتب موظف القطاع العام لا يقل عن 4000 ريال للمواطن، وموظف القطاع الخاص لا يقل عن 5000 ريال للمقيمين.

يجب أن يكون الموظف السعودي على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر، و6 أشهر للمقيمين.

العمر يجب ألا يقل عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً، وللمتقاعدين لا يزيد عن 70 عاماً.

المستندات والوثائق المطلوبة

يجب إحضار خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية لموظفي القطاع الخاص.

هوية وطنية سارية المفعول.

رخصة قيادة سارية المفعول.

للمقيمين يشترط إحضار جواز سفر ساري المفعول.

هوية سارية المفعول للمقيمين من بلده الأم.

كشف حساب بنكي.

العنوان الوطني.

عرض سعر السيارة بأي من المعارض المعتمدة.

وللمتقاعدين يشترط إحضار نموذج الاستقطاع.

تقديم تمويل السيارة من شركة اليسر

هذا وأتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل إمكانية التقدم بطلبك إلكترونياً عبر نموذج تقديم الطلب، وذلك بعد أن يتم استيفاء كافة الشروط وتجهيز المستندات المطلوبة، وذلك عبر التوجه إلى رابط تمويل سيارة مستعملة، ومن ثم يقوم العميل بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والتي من بينها الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، جنسية العميل، رقم الهوية الوطنية للمواطنين، أو رقم هوية مقيم للمقيمين، والحالة الاجتماعية، وبعض البيانات الأخرى الموجودة في نموذج الطلب.