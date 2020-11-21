نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات بطاقة الإنماء مدى الكلاسيكية وطريقة تفعيل فيزا الإنماء مدى للشراء عبر الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة الإنماء مدى الكلاسيكية يوفرها مصرف الإنماء مع مميزات مصرفية متطورة ومواصفات حماية عالية المستوى، حيث تحتوي على شريحة ذكية توفر أعلى معايير الحماية إثناء عمليات السحب النقدي أو سداد الفواتير الشرائية، وفي إطار سعي البنك بشكل مستمر لتصميم منتجات مصرفية استثنائية، أطلق البنك فيزا مدى الإنماء التي توفر لحاملها الحصول على عديد من العروض والخصومات عبر برنامج التخفيضات، وفي موضوعنا اليوم سوف نناقش معاً مميزات وطريقة تفعيل بطاقة الإنماء مدى للشراء عبر الإنترنت.

بطاقة الإنماء مدى الكلاسيكية

يستطيع العميل الحصول على فيزا مدى الإنماء بشكل فوري عبر زيارة أقرب فرع للمصرف، وتوفر البطاقة الخدمات المصرفية المعتادة مثل خدمة الاستعلام عن الرصيد والحصول على كشف حساب مختصر، وإمكانية الإيداع النقدي من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة للمصرف، بالاضافة إلى ذلك فإن بطاقة الإنماء مدى الكلاسيكية توفر لحاملها العديد من المميزات الأخرى مثل:

بطاقة فيزا مدى الإنماء توفر أعلى معايير الأمان وهي مقبولة لدى كافة المتاجر في المملكة على مستوى العالم.

توفر أعلى معايير الأمان وهي مقبولة لدى كافة المتاجر في المملكة على مستوى العالم. توفر البطاقة الكثير من الخصومات عبر برنامج التخفيضات، بالاضافة إلى الاستفادة من عروض خدمات موقع فيزا العالمي.

توفر البطاقة أسعار منافسة عند استخدامها خارج المملكة في عمليات السحب النقدي أو دفع المشتريات.

إمكانية تغيير الرقم السري من خلال أجهزة الصرف الآلي، مع إمكانية طلب بطاقة إضافية ﻷفراد العائلة.

إمكانية التحويل بين حسابات العميل لدى مصرف الإنماء أو التحويل لحساب عميل آخر داخل المصرف.

الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية الذاتية للبنك مثل إنترنت الإنماء، هاتف الإنماء، تطبيق الإنماء، وجوال الإنماء

يستطيع العميل سداد الفواتير ومستحقات الجهات الحكومية باستخدام بطاقة مدى الإنماء.

تفعيل وإيقاف خاصية الشراء عبر الإنترنت

هي ميزة رائعة تنفرد بها بطاقة الإنماء مدى الكلاسيكية وتقدم لأول مرة في المملكة، ويستطيع العميل من خلالها بكل سهولة وبشكل سريع للغاية من تفعيل وإيقاف البطاقة للشراء عبر الإنترنت، وبذلك تزيد هذه الخدمة من معايير الأمان والحماية للبطاقة؛ حيث يمكنك تنشيط الخدمة قبل عملية الشراء ثم إيقاف الخدمة بعد الانتهاء من الشراء.

ويستطيع العميل تفعيل خاصية الشراء عبر الإنترنت لبطاقة فيزا مدى الإنماء عن طريق ثلاثة طرق، إما عن طريق خدمة إنترنت الإنماء من خلال أيقونة تغيير حالة البطاقة، أو عن طريق تطبيق الإنماء للأجهزة الذكية من نفس الأيقونة، أو عبر الاتصال على هاتف الإنماء 8001208000 والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء لتنشيط خاصية الشراء، كما يمكن إيقاف تفعيل الخدمة عن طريق نفس الطرق.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول بطاقة الإنماء مدى الكلاسيكية، والتي توفر أعلى معايير الحماية والأمان المصرفي للعميل، واستعرضنا خلال موضوعنا المميزات العديدة والفريدة التي تتمتع بها فيزا مدى الإنماء، بالاضافة إلى طرق تفعيل البطاقة للشراء عبر الإنترنت.