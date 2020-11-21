نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1442 بعد التعديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1442، بعد التعديلات الجديدة التى أقرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لزيادة المكافآت بعد مسيرة عطاء إستمرت سنوات كثيرة يحصد منها فى النهاية المعلمين على مكافأة مالية تكريماً لما بذله طوال حياته العملية، لذا يتم التساؤل على الآلية الجديدة التى يستطيع المعلمين حساب هذه القيمة المالية والتى نوضحها إليكم من خلال سلسلة فقرات بسيطة على موقعكم ثقفني.

حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين

تتعد آلية تقييم مكافاة نهاية الخدمة للمعلمين وفقاً إلى العديد من الأمور والتي تأتي فى مقدمتها أن يكون المعلم مضي بالعمل مدة زمنية لا تقل عن 10 سنوات للإستفادة من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة، حيث إذا قلت المدة الزمنية التى قضاها المعلم فى المجال التعليمي عن 5 سنوات وذادت عن عامين يحصل المعلم على 20% من المكافأة، كما يتم صرف المكافأة المالية فى نهاية المسيرة المهنية للمعلم على أساس أخر راتب تحصل عليه.

خطوات حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1442

يستطيع المعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم التعرف على القيمة المالية لمكافأة نهاية الخدمة من خلال إتباع 5 خطوات بسيطة والتى جاءت كالتالي:

الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة العمل. القيام بتسجيل البيانات التى تخص ( مدة العمل، الدخل الشهري). إختيار نوع العقد سواء كان محدد المدة الزمنية أو عقد مفتوح. تسجيل عدد السنوات التى قضاها فى العمل وعدد الأشهر. بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات يتم الحساب إلكترونيا كما فى الصورة التالية.

الإستعلام عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة

تتعد الأسباب التى يقوم المعلمين بإنهاء خدمته العملية فمن بين هذه الأسباب هى وصول المعلم إلى سن التعاقد بعد أن قدم أكثر من 20 عام فى المجال التعليمي، حيث يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة على هذه الفترة الزمنية، كما يمكن أن يكون قد انهي خدمته العملية بتقديم استقالته أو بسبب مرض أو عجز لا قدر الله.

الزيادات الجديدة للمعلمين 1442

ضمت اللائحة التنفيذية الجديدة لوزارة التعليم السعودية زيادة رواتب المعلمين من المكافآت والأجر الشهري، حيث تبدأ قيمة الزيادة كل عام على الدخل الشهري من 450 ريالاً إلى 600 ريال سعودي، فيما يحصل المعلم الممارس على علاوة يصل من خلالها إلى راتب بقيمة 21250 ريال سعودي، كما يحصل المعلم مكافأة تقدر بقيمة 500 ريال سنوياً، وكل هذا يترتب عليه المبلغ المالي الذي يتحصل عليه المعلم، أى مع زيادة قيمة الراتب والعلاوات والمكافأة كل ما زادت قيمة مكافأة نهاية الخدمة، ومع بداية تطبيق سلم الرواتب الجديد الخاص بالمعلمين قامت الحكومة السعودية بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع التعليمي إلى قيمة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال سعودى.