تحديث بيانات الراجحي إلكترونيًا 1442 | دليلك الشامل

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عمر شويل - جدة تحديث بيانات الراجحي تتم من خلال عدة طرق إلكترونية بسيطة، حيث يمكن لكافة عملاء مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية القيام بتجديد بيانات الهوية الخاصة بهم وإعادة تعيينها مرة أخرى لدى بنك الراجحي من خلال خدمة المباشر للأفراد أو من خلال رقم الهاتف أو الصراف خاصةً عند تحديث تاريخ انتهاء الهوية أو الإقامة الخاصة بالعميل، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على كيفية تجديد بيانات الهوية الخاصة بالعميل بالخطوات بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع البنك.

مصرف الراجحي

مصرف الراجحي عبارة عن واحد من أهم وأبرز البنوك المصرفية الهامة بالمملكة العربية السعودية، تأسس مصرف الراجحي في عام 1957م على يد أبناء الأمير عبد العزيز الراجحي السعودي، حيث يشتهر البنك بتقديمه للعديد من القروض والتمويلات المادية بهدف مساعدة كافة المواطنين بالمملكة وذلك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية تطبيقاً لرؤية 2030م التي تهدف إلى مساعدة كافة المواطنين المقيمين بالمملكة من أجل تحسين مستوى معيشتهم.

كما يقوم مصرف الراجحي بتقديم الكثير من التسهيلات المتمثلة في الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تساعد المواطنين من الحصول على خدماتهم بشكل سليم ومباشر مثل تقديمه لخدمة رقم الراجحي للتمويل وخدمة تداول الراجحي وتحديث البيانات عن طريق موقع البنك الراسمي عبر الأنترنت وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى، كما يعمل على تطبيق كافة الأحكام والضوابط الإسلامية والشرعية مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء بالبنك.

طرق تحديث بيانات الهوية في مصرف الراجحي

عادة ما يرغب الكثير من العملاء في تجديد بياناتهم عندما يطرأ عليها أي تغير، حيث يجب على كافة العملاء تحديث بيانات الهوية أو الإقامة لدى حسابه في البنك عند تجديدها وغيرها من البيانات الأخرى مثل العنوان الوطني وكلمة السر والبريد الإلكتروني، وتسهيلاً على المواطنين القيام بهذه العمليات قام البنك بتوفير بعض الطرق الإلكترونية التي تساعدهم على إتمام خدماتهم بنجاح.

فمن المؤكد استخدام واحدة من الطرق التالية عند القيام بتجديد أي من المعلومات المُدخلة السابق ذكرها، حيث تتمثل هذه الطرق في الآتي:

تجديد البيانات في مصرف الراجحي عن طريق رقم الهاتف.

تجديد البيانات بمصرف الراجحي عن طرق خدمة مباشر للأفراد.

أو من خلال الصراف الآلي التابع لمصرف الراجحي السعودي.

أو من خلال القيام بإحدى الطرق التقليدية وهي أن يقوم العميل بالذهاب إلى أي فرع من فروع البنك بالمملكة العربية السعودية لإتمام المهمة، حيث يمكن للعملاء زيارة البنك خلال جميع الأيام السبعة عدا السبت والجمعة من التاسعة صباحًا حتى 4,5 عصرًا.

تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة عن طريق الهاتف

تسهيلاً على عملاء مصرف الراجحي السعودي فقد قامت إدارة مصرف الراجحي بإتاحة الفرصة أمام كافة العملاء ليتمكنوا من القيام بخطوة التحديث للبيانات من خلال رقم الهاتف الخاص بخدمة العملاء بنك الراجحي.

تتمثل خطوات التحديث لبيانات هوية العميل بمصرف الراجحي في الآني:

أولًا يجب على العميل الاتصال على رقم “ 920003344 ” ليتمكن من التواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي.

” ليتمكن من التواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي. بعد ذلك يقوم باتباع كافة التعليمات التي تُملى عليه، وهي أن يقوم بإدخال رقم “0” لاستكمال العملية باستخدام اللغة العربية.

ثم يقوم بكتابة رقم “5” ليتمكن من اختيار خدمات الحساب المصرفي.

في الخطوة التالية يقوم العميل بإدخال تاريخ ميلاد العميل من خلال كتابة رقم السنة ثم رقم الشهر ثم اليوم.

بعد ذلك سيقوم العميل بالانتقال إلى خطوة إدخال تاريخ انتهاء رقم الهوية أو رقم الإقامة بعد التجديد.

بعد ذلك سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال الخاص بالعميل تُفيد بأنه قم تم تحديث البيانات بنجاح.

كيفية تحديث البيانات عن طريق مباشر للأفراد

أصبح بإمكان كافة عملاء مصرف الراجحي القيام بعملية التحديث لبيانات الهوية أو الإقامة أو العنوان الوطني والبريد الإلكتروني عن طريق تطبيق المباشر للأفراد.

حيث تتمثل طريقة تحديث بيانات الهوية عن طريق مباشر الأفراد في الآتي:

أولًا يقوم العميل بالدخول إلى تطبيق المباشر للأفراد.

ثم يقوم بالضغط على الأيقونة المتمثلة في شكل ثلاث نقط الظاهرة أعلى يمين الصفحة.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “الإعدادات والتفضيلات” من بين الخيارات الأخرى.

سيتم الانتقال تلقائيًا بعد ذلك إلى الصفحة الخاصة بالبيانات التي يمكن تحديثها، يقوم العميل من خلالها بالضغط على أيقونة “تحديث تاريخ انتهاء الإقامة”.

ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على زر”تاريخ الانتهاء” المكتوب بالهجر و الميلادي.

بعد ذلك يقوم العميل بتحديد تاريخ الانتهاء الجديد بشكل دقيق.

ثم يقوم بالضغط على زر “تحديث”.

بعد الانتهاء من إتمام الخطوات السابقة بنجاح سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها رسالة تُفيد بأنه قد تم تغيير البيانات المطلوب تغييرها بنجاح.

تحديث بيانات مصرف الراجحي العنوان الوطني

تتمثل طريقة تحديث بيانات الراجحي العنوان الوطني في الخطوات التالية:

أولاً يقوم العميل بالدخول إلى التطبيق الخاص بمصرف الراجحي.

ثم يقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول في التطبيق من خلال إدخال(اسم المستخدم – كلمة المرور)، ثم يقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

بعد القيام بتسجيل الدخول في التطبيق يقوم العميل بالنقر على الأيقونة المتمثلة في شكل ثلاث نقاط الظاهرة في أعلى يمين الصفحة.

ثم يقوم باختيار أيقونة “الإعدادات والتفضيلات” الظاهرة في أسفل يسار الصفحة، ومنها يقوم باختيار أيقونة “العنوان الوطني”.

ثم يقوم بالنقر على زر “تعديل” الظاهر في أعلى الشاشة.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة ببيانات العنوان الوطني يقوم العميل بإدخالها مرة أخرى بشكل دقيق وهي (المنطقة – المدينة – المقاطعة – اسم الشارع – الرمز البريدي – رقم المنزل – رمز إضافي – رقم الوحدة).

ثم يضغط على زر “التالي”.

يقوم العميل بعد ذلك بمراجعة البيانات المدخلة في العنوان الوطني للتأكد من صحتها.

ثم يقوم بالنقر على زر “حفظ”.

خطوات التحديث للبيانات عن طريق الصراف

تعتبر خدمة تحديث البيانات بمصرف الراجحي عن طريق الصراف واحدة من أهم الخدمات التي تحظى باهتمام كبير من كافة العملاء بالمملكة العربية السعودية، حيث أصبح بإمكان كافة العملاء تعديل البيانات مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال بدون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع البنك، فما على المواطن سوى اتباع الخطوات التالية ليتمكن من تعديل البيانات بنجاح.

تتمثل خطوات التحديث عن طريق الصراف في الآتي:

أولاً يجب على العميل الذهاب إلى أقرب ماكينة صرف آلي تابعة لبنك الراجحي السعودي.

بعد ذلك يقوم العميل بفتح حسابه الخاص بمصرف الراجحي من خلال ماكينة الصراف.

ثم يقوم بعد ذلك بالدخول على “القائمة الرئيسية” من خلال ماكينة الصراف.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “عمليات أخرى”.

سيتم الانتقال إلى قائمة جديدة يقوم العميل من خلالها باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية”.

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر “تاريخ انتهاء الهوية”.

ثم يقوم بإدخال تاريخ انتهاء الهوية الجديد بشكل دقيق.

وأخيراً يقوم العميل بالضغط على زر “تحديث”.

بعد الانتهاء من كافة البيانات السابقة بشكل سليم سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية تُفيد بنجاح عملية تحديث بياناتك لدى قاعدة البيانات الخاصة بالبنك.

رقم الراجحي تحديث البيانات

قام بنك الراجحي بوضع رقم موحد هو “920003344” لمساعدة العملاء على تحديث بياناتهم بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع البنك.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الهامة حول خدمة تحديث بيانات الراجحي، حيث تعرفنا على طرق التحديث من خلال رقم الهاتف والصراف وخدمة مباشر للأفراد، كما تعرفنا على الرقم الموحد للتواصل مع خدمة عملاء البنك لتحديث البيانات.